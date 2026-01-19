Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 4 серіали, заради яких захочеться стерти пам'ять — сюжет вражає

4 серіали, заради яких захочеться стерти пам'ять — сюжет вражає

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 11:47
Серіали з містичним сюжетом, які захочеться передивитися — добірка
Героїня серіалу "Привиди будинку на пагорбі". Фото: кадр з відео

Деякі серіали настільки захоплюють сюжетом, що хочеться стерти пам'ять заради них, аби побачити ці шедеври знову. Є кілька стрічок, що варті уваги тих, хто любить незвичні історії з нотами містики.

Новини.LIVE публікують добірку таких серіалів.

Реклама
Читайте також:

Серіали, що здобули найбільшу популярність

"Привиди будинку на пагорбі" (2018)

Доктор Джон Монтегю вивчає надприродні явища. Він запрошує трьох людей, що мають екстрасенсорні здібності, у загадковий будинок на пагорбі. Всі вважають, що там мешкають привиди та різні створіння. Головні герої серіалу намагаються розкрити секрети дому, однак він має свій зловісний план.

"Падіння дому Ашерів" (2023)

Родерік Ашер та його сестра Медлін створили успішний сімейний бізнес. Вони заснували цілу фармацевтичну корпорацію, однак ніхто не знає, на що підписалися чоловік та жінка заради успіху. Правда випливає тоді, коли члени родини один за одним починають загадково гинути.

"Опівнічна меса" (2021)

Головний герой Райлі Флінн повертається на віддалений острів Крокетт після чотирьох років в'язниці. Чоловік втратив все й тепер не знає, куди рухатися далі. Ситуація стає ще більш складною для головного героя, коли на острові помирає старий пастор і йому на зміну відправляють отця Пола. З появою нового мешканця у тихому місці починають відбуватися спочатку дивні, а потім жахливі речі.

"Опівнічний клуб" (2022)

Цей містичний трилер від Netflix розповідає про групу невиліковно хворих підлітків. Вони живуть у хоспісі та збираються опівночі, аби полякати одне одного страшними історіями. Незабаром хлопці укладають угоду про те, що той, хто помре першим, зв'яжеться з іншими з могили. Вони навіть не уявляють, чим обернеться така домовленість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які мінісеріали з детективним сюжетом варто подивитися. Фінал просто вразить.

Також ми розповідали про чотири фільми 2025-2026, які не можна пропустити. Ці стрічки приємно здивують сюжетом.

серіал містика фільми жахів добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації