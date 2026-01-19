Серіали з містичним сюжетом, які захочеться передивитися — добірка

Героїня серіалу "Привиди будинку на пагорбі". Фото: кадр з відео

Деякі серіали настільки захоплюють сюжетом, що хочеться стерти пам'ять заради них, аби побачити ці шедеври знову. Є кілька стрічок, що варті уваги тих, хто любить незвичні історії з нотами містики.

Новини.LIVE публікують добірку таких серіалів.

Серіали, що здобули найбільшу популярність

"Привиди будинку на пагорбі" (2018)

Доктор Джон Монтегю вивчає надприродні явища. Він запрошує трьох людей, що мають екстрасенсорні здібності, у загадковий будинок на пагорбі. Всі вважають, що там мешкають привиди та різні створіння. Головні герої серіалу намагаються розкрити секрети дому, однак він має свій зловісний план.

"Падіння дому Ашерів" (2023)

Родерік Ашер та його сестра Медлін створили успішний сімейний бізнес. Вони заснували цілу фармацевтичну корпорацію, однак ніхто не знає, на що підписалися чоловік та жінка заради успіху. Правда випливає тоді, коли члени родини один за одним починають загадково гинути.

"Опівнічна меса" (2021)

Головний герой Райлі Флінн повертається на віддалений острів Крокетт після чотирьох років в'язниці. Чоловік втратив все й тепер не знає, куди рухатися далі. Ситуація стає ще більш складною для головного героя, коли на острові помирає старий пастор і йому на зміну відправляють отця Пола. З появою нового мешканця у тихому місці починають відбуватися спочатку дивні, а потім жахливі речі.

"Опівнічний клуб" (2022)

Цей містичний трилер від Netflix розповідає про групу невиліковно хворих підлітків. Вони живуть у хоспісі та збираються опівночі, аби полякати одне одного страшними історіями. Незабаром хлопці укладають угоду про те, що той, хто помре першим, зв'яжеться з іншими з могили. Вони навіть не уявляють, чим обернеться така домовленість.

