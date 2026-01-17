Відео
Головна Кіно 4 фільми 2025-2026, які не можна пропустити

4 фільми 2025-2026, які не можна пропустити

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 05:34
Кращі фільми 2025-2026 — новинки, які ви могли пропустити
Головна героїня фільму "Служниця". Фото: кадр з відео

Кіносезон 2025-2026 порадував глядачів багатьма захопливими новинками. Серед них — чотири фільми, які не можна пропустити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Захопливі фільми 2025-2026

"Служниця"

На прем'єру фільму "Служниця" чекали усі книголюби. Однойменний світовий бестселер Фріди Мак-Фадден здобув світову популярність. В центрі сюжету — історія молодої дівчини Міллі, яка нещодавно вийшла з в'язниці. Дівчина влаштувалася на роботу служницею у розкішному маєтку подружжя Ендрю та Ніни Вінчестерів. Однак цей дім стає для неї справжнім кошмаром.

"Клуб убивств по четвергах"

Абсолютно різні люди, яких об'єднала любов до загадок — в елітному будинку для пенсіонерів "Купер Чейз" з'явився "Клуб убивств по четвергах". Літні люди хочуть розкрити забуті вбивства і на їхньому шляху несподівано відбувається новий злочин. Одного з власників "Купер Чейз" знаходять вбитим.

"Велика смілива красива подорож"

Двоє незнайомців випадково вирушають у спільну подорож. Вони ще не знають, як ця пригода кардинально змінить їхні життя. Девід і Сара зіштовхуються віч-на-віч зі своїм заплутаним минулим. Між ними виникає особливий зв'язок, а в кінці пригоди кожен має прийняти важливе рішення.

"Мій рік в Оксфорді"

Молода американка Анна приїжджає до Оксфорда. Навчання у цьому престижному закладі було мрією дитинства дівчини. Вона повністю зосереджується на навчанні та йде до своїх цілей. Між заняттями та конспектами Анна знайомиться з місцевим харизматичним хлопцем Джеймі. Між парою закручуються стосунки, які змінюють їх обох.

фільм Прем'єра 2025 рік 2026 рік фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
