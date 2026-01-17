Кращі фільми 2025-2026 — новинки, які ви могли пропустити

Головна героїня фільму "Служниця". Фото: кадр з відео

Кіносезон 2025-2026 порадував глядачів багатьма захопливими новинками. Серед них — чотири фільми, які не можна пропустити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Захопливі фільми 2025-2026

"Служниця"

На прем'єру фільму "Служниця" чекали усі книголюби. Однойменний світовий бестселер Фріди Мак-Фадден здобув світову популярність. В центрі сюжету — історія молодої дівчини Міллі, яка нещодавно вийшла з в'язниці. Дівчина влаштувалася на роботу служницею у розкішному маєтку подружжя Ендрю та Ніни Вінчестерів. Однак цей дім стає для неї справжнім кошмаром.

"Клуб убивств по четвергах"

Абсолютно різні люди, яких об'єднала любов до загадок — в елітному будинку для пенсіонерів "Купер Чейз" з'явився "Клуб убивств по четвергах". Літні люди хочуть розкрити забуті вбивства і на їхньому шляху несподівано відбувається новий злочин. Одного з власників "Купер Чейз" знаходять вбитим.

"Велика смілива красива подорож"

Двоє незнайомців випадково вирушають у спільну подорож. Вони ще не знають, як ця пригода кардинально змінить їхні життя. Девід і Сара зіштовхуються віч-на-віч зі своїм заплутаним минулим. Між ними виникає особливий зв'язок, а в кінці пригоди кожен має прийняти важливе рішення.

"Мій рік в Оксфорді"

Молода американка Анна приїжджає до Оксфорда. Навчання у цьому престижному закладі було мрією дитинства дівчини. Вона повністю зосереджується на навчанні та йде до своїх цілей. Між заняттями та конспектами Анна знайомиться з місцевим харизматичним хлопцем Джеймі. Між парою закручуються стосунки, які змінюють їх обох.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали від Netflix сподобаються фанатам детективів. Ці чотири стрічки підкорили багатьох глядачів.

Також ми розповідали про те, який серіал схожий на "Бріджертони". Це історія про кохання, скандали та інтриги.