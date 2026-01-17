Видео
Главная Кино 4 фильма 2025-2026, которые нельзя пропустить

4 фильма 2025-2026, которые нельзя пропустить

Дата публикации 17 января 2026 05:34
Лучшие фильмы 2025-2026 — новинки, которые вы могли пропустить
Главная героиня фильма "Служанка". Фото: кадр из видео

Киносезон 2025-2026 порадовал зрителей многими увлекательными новинками. Среди них — четыре фильма, которые нельзя пропустить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Увлекательные фильмы 2025-2026

"Служанка"

Премьеру фильма "Служанка" ждали все книголюбы. Одноименный мировой бестселлер Фриды Мак-Фадден получил мировую известность. В центре сюжета — история молодой девушки Милли, которая недавно вышла из тюрьмы. Девушка устроилась на работу служанкой в роскошном поместье супругов Эндрю и Нины Винчестеров. Однако этот дом становится для нее настоящим кошмаром.

"Клуб убийств по четвергам"

Совершенно разные люди, которых объединила любовь к загадкам — в элитном доме для пенсионеров "Купер Чейз" появился "Клуб убийств по четвергам". Пожилые люди хотят раскрыть забытые убийства и на их пути неожиданно происходит новое преступление. Одного из владельцев "Купер Чейз" находят убитым.

"Большое смелое красивое путешествие"

Двое незнакомцев случайно отправляются в совместное путешествие. Они еще не знают, как это приключение кардинально изменит их жизни. Дэвид и Сара сталкиваются лицом к лицу со своим запутанным прошлым. Между ними возникает особая связь, а в конце приключения каждый должен принять важное решение.

"Мой год в Оксфорде"

Молодая американка Анна приезжает в Оксфорд. Обучение в этом престижном заведении было мечтой детства девушки. Она полностью сосредотачивается на учебе и идет к своим целям. Между занятиями и конспектами Анна знакомится с местным харизматичным парнем Джейми. Между парой закручиваются отношения, которые меняют их обоих.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы от Netflix понравятся фанатам детективов. Эти четыре ленты покорили многих зрителей.

Также мы рассказывали о том, какой сериал похож на "Бриджертоны". Это история о любви, скандалах и интригах.

кино Премьера 2025 год 2026 год фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
