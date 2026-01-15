Лучшие мини-сериалы от Netflix — подборка для любителей детективов

Главная героиня сериала "Твоя первая последняя ложь". Фото: кадр из видео

Netflix радует зрителей качественными мини-сериалами, которые можно посмотреть на одном дыхании. Есть четыре лучшие детективные истории, которые понравятся тем, кто обожает загадки и запутанные сюжеты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

"Твоя первая последняя ложь" (2024)

Двое подростков прямо посреди улицы убивают Джо Беркетта, однако полиция не смогла задержать преступников. Опечаленная Майя Стерн искренне оплакивает мужа. Однажды благодаря скрытой камере наблюдения женщина замечает, что ее покойный возлюбленный пришел навестить маленькую дочь Лили. Майя пытается узнать правду, однако она гораздо страшнее, чем можно было представить.

"Уют" (2025)

События происходят в престижном районе Дании. В одном из богатых домов исчезает молодая филиппинская няня. Руби будто проваливается сквозь землю, оставив все свои вещи и документы. Однако ни хозяевам, ни полиции нет до этого дела. За дело берется бдительная соседка, которая не готова просто закрыть глаза на исчезновение женщины.

"Убегай" (2026)

Отношения Саймона Грина с его дочерью всегда были напряженными. Несмотря на то, что девушка имела абсолютно все, она не могла найти общий язык с отцом. Во время очередной ссоры Пейдж сбегает из дома и исчезает. Бизнесмен начинает поиски дочери, однако даже не представляет, чем это завершится.

"Его и ее" (2026)

Бывшая журналистка стремится вернуться к работе после трагедии, которая произошла в ее жизни. Она отправляется в родной городок, чтобы рассказать всем правду о жестоком убийстве. Детектив, который ведет дело, — бывший муж Анны. Джек убежден, что женщина имеет скрытые мотивы и вернулась не только ради репортажа.

