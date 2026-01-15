Кращі мінісеріали від Netflix — добірка для любителів детективів

Головна героїня серіалу "Твоя перша остання брехня". Фото: кадр з відео

Netflix радує глядачів якісними мінісеріалами, які можна подивитися на одному диханні. Є чотири кращі детективні історії, які сподобаються тим, хто обожнює загадки та заплутані сюжети.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Що цікаве подивитися на Netflix

"Твоя перша остання брехня" (2024)

Двоє підлітків просто посеред вулиці убивають Джо Беркетта, однак поліція не змогла затримати злочинців. Згорьована Майя Стерн щиро оплакує чоловіка. Одного разу завдяки прихованій камері спостереження жінка помічає, що її покійний коханий прийшов відвідати маленьку дочку Лілі. Майя намагається дізнатися правду, однак вона набагато страшніша, ніж можна було уявити.

"Затишок" (2025)

Події відбуваються у престижному районі Данії. В одному із заможних будинків зникає молода філіппінська няня. Рубі ніби провалюється крізь землю, залишивши всі свої речі та документи. Однак ні господарям, ні поліції немає до цього діла. За справу береться пильна сусідка, яка не готова просто закрити очі на зникнення жінки.

"Утікай" (2026)

Стосунки Саймона Ґріна з його дочкою завжди були напруженими. Попри те, що дівчина мала абсолютно все, вона не могла знайти спільну мову з батьком. Під час чергової сварки Пейдж тікає з дому й зникає. Бізнесмен починає пошуки доньки, однак навіть не уявляє, чим це завершиться.

"Його і її" (2026)

Колишня журналістка прагне повернутися до роботи після трагедії, яка сталася в її житті. Вона відправляється у рідне містечко, аби розповісти усім правду про жорстоке вбивство. Детектив, який веде справу, — колишній чоловік Анни. Джек переконаний, що жінка має приховані мотиви й повернулася не лише заради репортажу.

