Сериалы с мистическим сюжетом, которые захочется пересмотреть — подборка

Героиня сериала "Призраки дома на холме". Фото: кадр из видео

Некоторые сериалы настолько захватывают сюжетом, что хочется стереть память ради них, чтобы увидеть эти шедевры снова. Есть несколько лент, которые достойны внимания тех, кто любит необычные истории с нотами мистики.

Новини.LIVE публикуют подборку таких сериалов.

Сериалы, получившие наибольшую популярность

"Призраки дома на холме" (2018)

Доктор Джон Монтегю изучает сверхъестественные явления. Он приглашает трех людей, обладающих экстрасенсорными способностями, в загадочный дом на холме. Все считают, что там обитают призраки и различные создания. Главные герои сериала пытаются раскрыть секреты дома, однако он имеет свой зловещий план.

"Падение дома Ашеров" (2023)

Родерик Ашер и его сестра Мэдлин создали успешный семейный бизнес. Они основали целую фармацевтическую корпорацию, однако никто не знает, на что подписались мужчина и женщина ради успеха. Правда всплывает тогда, когда члены семьи один за другим начинают загадочно погибать.

"Полуночная месса" (2021)

Главный герой Райли Флинн возвращается на отдаленный остров Крокетт после четырех лет тюрьмы. Мужчина потерял все и теперь не знает, куда двигаться дальше. Ситуация становится еще более сложной для главного героя, когда на острове умирает старый пастор и ему на смену отправляют отца Пола. С появлением нового жителя в тихом месте начинают происходить сначала странные, а затем ужасные вещи.

"Полуночный клуб" (2022)

Этот мистический триллер от Netflix рассказывает о группе неизлечимо больных подростков. Они живут в хосписе и собираются в полночь, чтобы попугать друг друга страшными историями. Вскоре ребята заключают соглашение о том, что тот, кто умрет первым, свяжется с другими из могилы. Они даже не представляют, чем обернется такая договоренность.

