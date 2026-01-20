Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Интриги и любовь — какие 2 исторических сериала достойны внимания

Интриги и любовь — какие 2 исторических сериала достойны внимания

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 21:21
Исторические сериалы, которые стоит увидеть всем — 2 невероятные истории
Главная героиня сериала "Белая принцесса". Фото: кадр из видео

Исторические сериалы в последнее время набирают все большую популярность. Если вам нравится атмосфера "Бриджертонов" с шикарными платьями и красивыми балами, но хочется более серьезного сюжета, обратите внимание на сериалы "Белая королева" и "Белая принцесса". Они точно понравятся любителям интриг и любовных историй.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен сериал "Белая королева"

Лента вышла в 2013 году. "Белая королева" — это 10 эпизодов о борьбе за власть и любовь. Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Анна Невилл совершенно разные по характерам, однако их объединяет желание получить значительное влияние. Жажда власти отодвигает все на второй план и женщины показывают, на что способны ради достижения целей.

Каждая из них стремится получить свое и плетет целую паутину интриг в борьбе за Корону. В этом сериале соединено все — любовь, предательство, ненависть, дружба, власть и чувства. Невероятная игра актеров и интересный сюжет держат в напряжении до самого финала.

"Белая принцесса" (2017)

События сериала разворачиваются в XV веке в Англии. Это продолжение "Белой королевы", которое состоит из восьми серий. После войны Роз наступает долгожданный мир, который оказывается довольно хрупким. Для укрепления дружбы Елизавета Йоркская должна выйти замуж за нового короля, который отобрал власть у ее дяди. Женщина выполняет свое предназначение и кажется полностью преданной мужчине, однако на самом деле она стремится отомстить за родных.

"Белая принцесса" — сериал о нескольких влиятельных женщинах, которые с помощью интриг решили судьбу страны. Их власть тихая, но могущественная. Шикарные платья, истории любви и влияния — эта лента точно понравится любителям исторического кино.

Напомним, ранее мы писали о том, какие детективные сериалы стоит посмотреть. Финал точно удивит.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы были сняты в одной локации. Эти ленты покорили интересным сюжетом.

сериал история любовь подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации