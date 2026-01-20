Исторические сериалы, которые стоит увидеть всем — 2 невероятные истории

Главная героиня сериала "Белая принцесса". Фото: кадр из видео

Исторические сериалы в последнее время набирают все большую популярность. Если вам нравится атмосфера "Бриджертонов" с шикарными платьями и красивыми балами, но хочется более серьезного сюжета, обратите внимание на сериалы "Белая королева" и "Белая принцесса". Они точно понравятся любителям интриг и любовных историй.

Чем интересен сериал "Белая королева"

Лента вышла в 2013 году. "Белая королева" — это 10 эпизодов о борьбе за власть и любовь. Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Анна Невилл совершенно разные по характерам, однако их объединяет желание получить значительное влияние. Жажда власти отодвигает все на второй план и женщины показывают, на что способны ради достижения целей.

Каждая из них стремится получить свое и плетет целую паутину интриг в борьбе за Корону. В этом сериале соединено все — любовь, предательство, ненависть, дружба, власть и чувства. Невероятная игра актеров и интересный сюжет держат в напряжении до самого финала.

"Белая принцесса" (2017)

События сериала разворачиваются в XV веке в Англии. Это продолжение "Белой королевы", которое состоит из восьми серий. После войны Роз наступает долгожданный мир, который оказывается довольно хрупким. Для укрепления дружбы Елизавета Йоркская должна выйти замуж за нового короля, который отобрал власть у ее дяди. Женщина выполняет свое предназначение и кажется полностью преданной мужчине, однако на самом деле она стремится отомстить за родных.

"Белая принцесса" — сериал о нескольких влиятельных женщинах, которые с помощью интриг решили судьбу страны. Их власть тихая, но могущественная. Шикарные платья, истории любви и влияния — эта лента точно понравится любителям исторического кино.

