Найкращий бойовик 2026 року від Netflix — ефектна історія на вечір

Герой фільму "Зрив". Фото: кадр з відео

На Netflix вийшов новий бойовик-трилер, що набирає шалену популярність — "Зрив". Фільм створений на основі реальних подій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим цікавий фільм "Зрив"

Лідерку загону Управління боротьби з наркотиками в Маямі убивають невідомі зловмисники. Поки триває розслідування, посаду колишньої начальниці займає лейтенант Дейн Думарс. Він отримує анонімне повідомлення про те, де знаходиться схованка картелю з грішми.

За вказаною адресою поліцейські справді знаходять кошти, однак сума значно переважає ту, про яку їм повідомили — запаси багатомільйонні. Колеги, що опинилися у складній ситуації, починають обдумувати подальші дії. Вони підозрюють Думарса у недобросовісності.

Паралельно з подіями, які розгортаються на місці схованки картелю, правоохоронці починають отримувати погрози від анонімів. Копам дають 30 хвилин на те, аби забратися з будинку. В іншому випадку загинуть усі.

Головні ролі у фільмі зіграли Бен Аффлек та Метт Деймон, що вже робить його хітом. До того ж фільм тримає в напрузі з перших хвилин завдяки динамічному сюжету. Він сподобається шанувальникам екшену, який поєднує в собі елементи трилеру та драми.

