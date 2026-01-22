Відео
Україна
Фільми про криптовалюту — 3 стрічки, що будуть корисними

Дата публікації: 22 січня 2026 14:36
3 кращі документальні фільми про криптовалюту, що варто переглянути
Біткоїн. Фото: Freepik

Криптовалюта вже давно перестала бути чимось загадковим чи незвичним. Все більше людей цікавляться таким видом активів. Про електронні гроші зняли кілька документальних фільмів, які варто подивитися тим, хто цим цікавиться.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі фільми про криптовалюту

"Не довіряй нікому: Полювання на криптокороля" (2022)

Цей документальний фільм від Netflix знятий на основі історії реальної криптобіржі Quadriga. Її молодий засновник несподівано помирає. Інвестори, які втратили через це гроші, прагнуть з'ясувати обставини смерті фаундера та повернути свої зниклі 250 мільйонів доларів.

"Чарівні гроші: Революція біткоїну" (2017)

Цей документальний фільм досліджує світ криптовалют та потенціал біткоїна. Експерти розповідають про основні характеристики криптовалюти та пояснюють, що відрізняє її від інших форм грошей. Ця стрічка змінить традиційні фінансові уявлення та може стати щасливим квитком у світ електронних грошей.

"Цифрові гроші: Таємниця біткоїна" (2024)

Головний герой фільму намагається з'ясувати, хто ж такий Сатоші Накамото, анонімний творець біткоїна. Він перевіряє різні версії, цифрові сліди та збирає до купи все, що йому відомо. Кожен крок наближає його до розкриття правди, але водночас підкидає нові загадки. Цей фільм змінить уявлення про криптовалюту та економіку. Він порушує одвічне питання про те, хто ж отримає найбільший контроль, якщо криптовалюта стане основою фінансової системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який бойовик варто подивитися. Це новий фільм, що вийшов у 2026 році.

Також ми розповідали про те, які серіали 2025 року від Netflix стали популярними. Вони вразили глядачів сюжетом.

криптовалюта гроші фінанси добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
