4 самые смешные украинские комедии — поднимут настроение

Ксения Мишина в фильме "Соседка". Фото: кадр из видео

Украинские комедии — это воплощение реальной жизни на экранах. В главных героях каждый может узнать себя. Именно поэтому эти фильмы всегда поднимают настроение и вызывают положительные эмоции.

Лучшие украинские комедии

"Коза Ностра. Мама едет" (2022)

Главная героиня Влада Коза продает дом в Украине и переезжает в Италию, чтобы помочь дочери воспитывать внука. Однако Маричка не очень хочет жить в постоянной маминой заботе. Влада устраивается на работу в один из итальянских домов, однако женщина даже не подозревает, что его хозяева — мафиози.

"Когда ты выйдешь замуж" (2025)

Искусствовед Ксения отправляется к морю, чтобы восстановиться после сложного расставания с любимым. Во время отдыха девушка случайно наталкивается на картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?". С этого момента ее жизнь превращается в вихрь смешных и порой опасных приключений.

"Сумасшедшая свадьба" (2018)

Сейчас вышло три полнометражных фильма о семье Середюков. Глава семьи, Василий, стремится для дочерей лучшей жизни. Он — искренний украинец, который хочет видеть рядом с родными кровинками таких же мужчин. Однако все дочери решают жениться на иностранцах, но Василий не согласен просто смириться с этим.

"Соседка" (2022)

Ярый холостяк Петр привык менять женщин и долго не задерживаться в одних отношениях. Он обожает клубы и шумные вечеринки. Жизнь мужчины меняется из-за случайного пари с другом. Он закладывается, что сможет месяц прожить в одном доме с элегантной учительницей музыки и ее детьми.

