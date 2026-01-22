Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Насмієтеся до сліз — 4 кращі українські комедії

Насмієтеся до сліз — 4 кращі українські комедії

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 19:19
4 найсмішніші українські комедії — підіймуть настрій
Ксенія Мішина у фільмі "Сусідка". Фото: кадр з відео

Українські комедії — це втілення реального життя на екранах. У головних героях кожен може пізнати себе. Саме тому ці фільми завжди підіймають настрій та викликають позитивні емоції.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Найкращі українські комедії

"Коза Ностра. Мама їде" (2022)

Головна героїня Влада Коза продає будинок в Україні та переїжджає до Італії, аби допомогти доньці виховувати онука. Однак Марічка не дуже хоче жити у постійній маминій турботі. Влада влаштовується на роботу в один з італійських будинків, однак жінка навіть не підозрює, що його господарі — мафіозі.

"Коли ти вийдеш заміж" (2025)

Мистецтвознавиця Ксенія вирушає до моря, аби відновитися після складного розставання з коханим. Під час відпочинку дівчина випадково натрапляє на картину Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?". З цього моменту її життя перетворюється на вихор смішних та часом небезпечних пригод.

"Скажене весілля" (2018)

Наразі вийшло три повнометражні фільми про сім'ю Середюків. Голова родини, Василь, прагне для доньок кращого життя. Він — щирий українець, який хоче бачити поруч з рідними кровинками таких же чоловіків. Однак усі доньки вирішують одружитися з іноземцями, але Василь не згоден просто змиритися з цим.

"Сусідка" (2022)

Затятий холостяк Петро звик міняти жінок і довго не затримуватися в одних стосунках. Він обожнює клуби та галасливі вечірки. Життя чоловіка змінюється через випадкове парі з другом. Він закладається, що зможе місяць прожити в одному домі з елегантною вчителькою музики і її дітьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в кіно виходять два українські фільми. На ці новинки чекали усі.

Також ми розповідали про українські серіали, що набирають популярність. Глядачі від них у захваті.

настрій комедія українські фільми добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації