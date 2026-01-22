4 найсмішніші українські комедії — підіймуть настрій

Ксенія Мішина у фільмі "Сусідка". Фото: кадр з відео

Українські комедії — це втілення реального життя на екранах. У головних героях кожен може пізнати себе. Саме тому ці фільми завжди підіймають настрій та викликають позитивні емоції.

Найкращі українські комедії

"Коза Ностра. Мама їде" (2022)

Головна героїня Влада Коза продає будинок в Україні та переїжджає до Італії, аби допомогти доньці виховувати онука. Однак Марічка не дуже хоче жити у постійній маминій турботі. Влада влаштовується на роботу в один з італійських будинків, однак жінка навіть не підозрює, що його господарі — мафіозі.

"Коли ти вийдеш заміж" (2025)

Мистецтвознавиця Ксенія вирушає до моря, аби відновитися після складного розставання з коханим. Під час відпочинку дівчина випадково натрапляє на картину Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?". З цього моменту її життя перетворюється на вихор смішних та часом небезпечних пригод.

"Скажене весілля" (2018)

Наразі вийшло три повнометражні фільми про сім'ю Середюків. Голова родини, Василь, прагне для доньок кращого життя. Він — щирий українець, який хоче бачити поруч з рідними кровинками таких же чоловіків. Однак усі доньки вирішують одружитися з іноземцями, але Василь не згоден просто змиритися з цим.

"Сусідка" (2022)

Затятий холостяк Петро звик міняти жінок і довго не затримуватися в одних стосунках. Він обожнює клуби та галасливі вечірки. Життя чоловіка змінюється через випадкове парі з другом. Він закладається, що зможе місяць прожити в одному домі з елегантною вчителькою музики і її дітьми.

