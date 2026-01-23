Неперевершений фільм за книгою — горор від Netflix, після якого не заснути

Головна героїня фільму "Пташиний короб". Фото: кадр з відео

Одна з кращих екранізацій — фільм "Пташиний короб" не втрачає актуальності роками. Ця стрічка від Netflix полюбилася поціновувачам захопливих горорів.

Чим цікавий фільм "Пташиний короб"

"Пташиний короб" — це постапокаліптичний горор, головну роль в якому виконала Сандра Баллок. Кінострічка одразу після виходу стала справжнім бестселером. Лише за перший тиждень її подивилися близько 45 мільйонів людей.

В центрі сюжету — родина Мелорі Хейз, яка рятується від невідомих істот. Вони зводять людей з розуму та змушують їх убивати самих себе. У новому світі вдається вижити лише тим, хто не дивиться на жахливі створіння.

Головній героїні Мелорі вдається врятуватися. Вона разом з двома дітьми наосліп вирушає у подорож річкою, намагаючись потрапити у безпечне місце. Дорогою до порятунку на них чекає серйозна небезпека.

Хоча й створінь за весь фільм жодного разу не показано, одна лише їхня присутність викликає великий страх. Кінокритики назвали "Пташиний короб" геніальним через це, адже ніщо так не лякає людину, як її власні фантазії та уявлення.

