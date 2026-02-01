5 нових фільмів і серіалів на реальних подіях — вразять усіх

Герой фільму "Дим". Фото: кадр з відео

Реальні події часто звучать сильніше за будь-яку вигадку — особливо коли за ними стоять зламані долі, помилки системи й люди, які не здалися. У 2025 році вийшло кілька стрічок і серіалів, що беруть за основу справжні історії й тримають увагу не ефектами, а напругою та правдою.

Новини.LIVE розповість про найбільш популярні такі стрічки.

Фільми й серіали 2025 року, засновані на реальних подіях

"Грабіжник за покликанням"

Це історія про Джеффрі Манчестера — людину, яка зуміла втекти з в’язниці й роками залишатися невидимою. Колишній офіцер армії США переховувася в магазині іграшок. Так, звучить майже як анекдот, але саме в цій дивній тиші між полицями він будує свій план життя без ґрат. Усе змінює випадкова зустріч з жінкою.

"ДНК вбивці"

Цей серіал — холодний, стриманий і дуже точний. Він розповідає про реальне подвійне вбивство у шведському Лінчепінгу, яке залишалося нерозкритим 16 років. У справі не було зачіпок, лише десятки помилкових версій. Усе змінюється, коли до розслідування залучають генеалогічний аналіз ДНК. Серіал чесно показує, як система може роками тупцювати на місці. Кримінальні оглядачі у Швеції вже відзначали, що ця історія стала поворотною для всієї судової практики країни.

"Локербі: У пошуках правди"

Катастрофа рейсу над шотландським містечком Локербі — одна з найболючіших трагедій ХХ століття. Але цей проєкт не про сам вибух. Він про батька, який відмовився прийняти зручну версію подій. Джим Свайр, лікар і звичайна людина, після загибелі доньки починає власне розслідування. Серіал повільний, місцями важкий, але саме це й чіпляє. Справа Локербі — приклад того, як політика може перекреслити правду. І ця думка відчувається в кожному епізоді.

"Дим"

Колишній пожежний Дейв Гадсен і детективка Мішель Калдерон разом шукають не лише винних нових злочинів в місті, а й намагаються зрозуміти логіку хаосу, що створює загадковий палій. За кожним новим згарищем — почерк невловимого злочинця, яким виявитись може кожен.

