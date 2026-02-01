5 новых фильмов и сериалов на реальных событиях — поразят всех

Герой фильма "Дым". Фото: кадр из видео

Реальные события часто звучат сильнее любого вымысла — особенно когда за ними стоят сломанные судьбы, ошибки системы и люди, которые не сдались. В 2025 году вышло несколько лент и сериалов, которые берут за основу настоящие истории и держат внимание не эффектами, а напряжением и правдой.

Новини.LIVE расскажет о наиболее популярных таких лентах.

Фильмы и сериалы 2025 года, основанные на реальных событиях

"Грабитель по призванию"

Это история о Джеффри Манчестере — человеке, который сумел сбежать из тюрьмы и годами оставаться невидимым. Бывший офицер армии США скрывался в магазине игрушек. Да, звучит почти как анекдот, но именно в этой странной тишине между полками он строит свой план жизни без решетки. Все меняет случайная встреча с женщиной.

"ДНК убийцы"

Этот сериал — холодный, сдержанный и очень точный. Он рассказывает о реальном двойном убийстве в шведском Линчепинге, которое оставалось нераскрытым 16 лет. В деле не было зацепок, только десятки ложных версий. Все меняется, когда к расследованию привлекают генеалогический анализ ДНК. Сериал честно показывает, как система может годами топтаться на месте. Криминальные обозреватели в Швеции уже отмечали, что эта история стала поворотной для всей судебной практики страны.

"Локерби: В поисках правды"

Катастрофа рейса над шотландским городком Локерби — одна из самых болезненных трагедий ХХ века. Но этот проект не о самом взрыве. Он об отце, который отказался принять удобную версию событий. Джим Свайр, врач и обычный человек, после гибели дочери начинает собственное расследование. Сериал медленный, местами тяжелый, но именно это и цепляет. Дело Локерби — пример того, как политика может перечеркнуть правду. И эта мысль чувствуется в каждом эпизоде.

"Дым"

Бывший пожарный Дэйв Хадсен и детектив Мишель Калдерон вместе ищут не только виновных в последних преступлениях в городе, но и пытаются понять логику хаоса, который создает загадочный поджигатель. За каждым новым пожарищем — почерк неуловимого преступника, которым оказаться может каждый.

