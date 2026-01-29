Видео
Україна
Видео

Кино 4 интригующих фильма на Netflix для настоящих киноманов

4 интригующих фильма на Netflix для настоящих киноманов

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:00
4 фильма на Netflix для настоящих киноманов — не пропустите
Мила Кунис в фильме "Самая счастливая девушка в мире". Фото: скриншот видео

На платформе Netflix можно найти действительно качественные киноленты, которые легко пропустить среди массы премьер. Они держат в напряжении с первой минуты и точно оставляют след после просмотра.

Новини.LIVE расскажет об этих фильмах все.

Читайте также:

Фильмы на Netflix, которые стоит посмотреть

"Самая счастливая девушка в мире"

Это психологический триллер 2022 года по бестселлеру Джессики Кнолл. Главная героиня, журналистка Нифа Фанелли, кажется, имеет все необходимое: успешную карьеру, престижную жизнь, уважение окружающих. Но прошлое внезапно настигает ее в виде документального проекта, который заставляет ее столкнуться с травмой из подросткового возраста. Кстати, главную роль в фильме сыграла Милла Кунис.

"Хороший медбрат"

История Эми — одинокой матери и медсестры отделения интенсивной терапии — сперва кажется обычной. Она привыкла держать все под контролем, пока не появляется новый напарник Чарльз. Между ними возникает дружба, но начинается нечто странное, когда уровень смертности среди пациентов начинает стремительно расти. Эми начинает подозревать  Чарльза, но доказать это почти невозможно.

"Ночь всегда наступает"

Линетт некуда обратиться, когда возникают проблемы с финансами, а выселение становится реальностью. Ей нужно найти 25 000 долларов за одну ночь, и с этого начинается ее череда опасных приключений. Для тех, кто ценит истории о выживании, фильм будет как раз в тему.

"Не смотрите вверх"

Комедия о конце света, которая может быть даже поучительной. Двое астрономов обнаруживают метеорит, который угрожает Земле, и пытаются предупредить человечество. Проблема в том, что люди не хотят верить, потому что вокруг слишком фейков.

Ранее мы писали о том, какие сериалы от Netflix должен посмотреть каждый, кто любит интересные и детективные истории.

Также мы сообщали о лучших сериалах всех времен от НВО. Это действительно культовые ленты.

кино Netflix драма триллеры фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
