6 лучших сериалов всех времен от HBO — полюбились зрителям больше всего

6 культовых сериалов от HBO — лучшие ленты всех времен

6 культовых сериалов от HBO — лучшие ленты всех времен

Дата публикации 26 января 2026 19:06
Американская медиакомпания HBO выпустила немало интересных сериалов. Среди них есть несколько историй, ставших культовыми и полюбившихся зрителям со всего мира.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие сериалы от HBO

"Клан Сопрано" (1999)

Босс сицилийской мафии Джеки Април умирает от рака. Теперь главным становится его правая рука Тони Сопрано. С таким назначением согласны далеко не все. Жизнь главного героя становится невыносимой, из-за чего он обращается к психотерапевту. Однако как рассказать врачу о собственных проблемах, если ты — босс сицилийской мафии?

"Настоящий детектив" (2014)

В центре сюжета — реальные преступления, произошедшие в США. Каждая история напоминает напряженную криминальную драму, которая раскрывает детали громких дел. Сериал понравится тем, кто любит истории об убийствах, похищениях, проведении ритуалов, жертвоприношениях и не только.

"Игра престолов" (2011)

После смерти короля начинается война за Железный трон Семи королевств. Королева Серсея Ланнистер пытается сохранить власть, но взамен теряет все, чем дорожила. Принцесса-изгнанница Дейнерис Таргариен решает вернуться домой и занять трон. В то же время к Стене приближается нечто ужасное под предводительством Короля ночи.

"Молодой Папа" (2016)

Пий XIII стал первым в истории Папой-американцем. Он имеет сложный характер и ведет себя довольно эксцентрично, иногда это даже пугает людей. Предсказать его поведение на посту Папы нелегко, из-за чего кардиналы начинают против него плести интриги.

"Чернобыль" (2019)

Мини-сериал показывает, как произошла одна из самых страшных катастроф в истории человечества. В городе Чернобыль взрывается реактор на АЭС, однако советская власть не собирается признавать свою ошибку, даже если это будет стоить сотен жизней людей.

"Стражи" (2019)

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где полиция носит маски. Одного из офицеров Чарли Саттона ранят во время нападения. Бывшая полицейская решает взяться за расследование дела и даже не подозревает, что разоблачит в конце концов.

Напомним, ранее мы писали о четырех лучших фильмах всех времен. Эти ленты стали культовыми.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы о маньяках стоит посмотреть. От этих историй стынет кровь в жилах.

мини-сериал детективные сериалы подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
