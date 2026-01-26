6 лучших сериалов всех времен от HBO — полюбились зрителям больше всего

Главный герой сериала "Молодой Папа". Фото: кадр из видео

Американская медиакомпания HBO выпустила немало интересных сериалов. Среди них есть несколько историй, ставших культовыми и полюбившихся зрителям со всего мира.

Лучшие сериалы от HBO

"Клан Сопрано" (1999)

Босс сицилийской мафии Джеки Април умирает от рака. Теперь главным становится его правая рука Тони Сопрано. С таким назначением согласны далеко не все. Жизнь главного героя становится невыносимой, из-за чего он обращается к психотерапевту. Однако как рассказать врачу о собственных проблемах, если ты — босс сицилийской мафии?

"Настоящий детектив" (2014)

В центре сюжета — реальные преступления, произошедшие в США. Каждая история напоминает напряженную криминальную драму, которая раскрывает детали громких дел. Сериал понравится тем, кто любит истории об убийствах, похищениях, проведении ритуалов, жертвоприношениях и не только.

"Игра престолов" (2011)

После смерти короля начинается война за Железный трон Семи королевств. Королева Серсея Ланнистер пытается сохранить власть, но взамен теряет все, чем дорожила. Принцесса-изгнанница Дейнерис Таргариен решает вернуться домой и занять трон. В то же время к Стене приближается нечто ужасное под предводительством Короля ночи.

"Молодой Папа" (2016)

Пий XIII стал первым в истории Папой-американцем. Он имеет сложный характер и ведет себя довольно эксцентрично, иногда это даже пугает людей. Предсказать его поведение на посту Папы нелегко, из-за чего кардиналы начинают против него плести интриги.

"Чернобыль" (2019)

Мини-сериал показывает, как произошла одна из самых страшных катастроф в истории человечества. В городе Чернобыль взрывается реактор на АЭС, однако советская власть не собирается признавать свою ошибку, даже если это будет стоить сотен жизней людей.

"Стражи" (2019)

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где полиция носит маски. Одного из офицеров Чарли Саттона ранят во время нападения. Бывшая полицейская решает взяться за расследование дела и даже не подозревает, что разоблачит в конце концов.

