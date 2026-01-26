6 кращих серіалів усіх часів від HBO — полюбилися глядачам найбільше

Головний герой серіалу "Молодий Папа". Фото: кадр з відео

Американська медіакомпанія HBO випустило чимало цікавих серіалів. Серед них є кілька історій, що стали культовими та полюбилися глядачам з усього світу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Кращі серіали від HBO

"Клан Сопрано" (1999)

Бос сицилійської мафії Джекі Апріл помирає від раку. Тепер головним стає його права рука Тоні Сопрано. З таким призначенням згодні далеко не всі. Життя головного героя стає нестерпним, через що він звертається до психотерапевта. Однак як розповісти лікарю про власні проблеми, якщо ти — бос сицилійської мафії?

"Справжній детектив" (2014)

В центрі сюжету — реальні злочини, що сталися у США. Кожна історія нагадує напружену кримінальну драму, яка розкриває деталі гучних справ. Серіал сподобається тим, хто любить історії про вбивства, викрадення, проведення ритуалів, жертвоприношення й не тільки.

"Гра престолів" (2011)

Після смерті короля починається війна за Залізний трон Семи королівств. Королева Серсея Ланністер намагається зберегти владу, але натомість втрачає все, чим дорожила. Принцеса-вигнанниця Дейнеріс Таргарієн вирішує повернутися додому та зайняти трон. Водночас до Стіни наближається дещо жахливе під проводом Короля ночі.

"Молодий Папа" (2016)

Пій XIII став першим в історії Папою-американцем. Він має складний характер та поводиться доволі ексцентрично, інколи це навіть лякає людей. Передбачити його поведінку на посаді Папи нелегко, через що кардинали починають проти нього плести інтриги.

"Чорнобиль" (2019)

Мінісеріал показує, як відбулася одна з найстрашніших катастроф в історії людства. В місті Чорнобиль вибухає реактор на АЕС, однак радянська влада не збирається визнавати свою помилку, навіть якщо це буде коштувати сотень життів людей.

"Вартові" (2019)

Сюжет розгортається в альтернативному всесвіті, де поліція носить маски. Одного з офіцерів Чарлі Саттона ранять під час нападу. Колишня поліцейська вирішує взятися за розслідування справи та навіть не підозрює, що викриє зрештою.

