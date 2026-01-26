Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 6 культових серіалів від HBO — кращі стрічки усіх часів

6 культових серіалів від HBO — кращі стрічки усіх часів

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:06
6 кращих серіалів усіх часів від HBO — полюбилися глядачам найбільше
Головний герой серіалу "Молодий Папа". Фото: кадр з відео

Американська медіакомпанія HBO випустило чимало цікавих серіалів. Серед них є кілька історій, що стали культовими та полюбилися глядачам з усього світу. 

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кращі серіали від HBO

"Клан Сопрано" (1999)

Бос сицилійської мафії Джекі Апріл помирає від раку. Тепер головним стає його права рука Тоні Сопрано. З таким призначенням згодні далеко не всі. Життя головного героя стає нестерпним, через що він звертається до психотерапевта. Однак як розповісти лікарю про власні проблеми, якщо ти — бос сицилійської мафії?

"Справжній детектив" (2014)

В центрі сюжету — реальні злочини, що сталися у США. Кожна історія нагадує напружену кримінальну драму, яка розкриває деталі гучних справ. Серіал сподобається тим, хто любить історії про вбивства, викрадення, проведення ритуалів, жертвоприношення й не тільки.

"Гра престолів" (2011)

Після смерті короля починається війна за Залізний трон Семи королівств. Королева Серсея Ланністер намагається зберегти владу, але натомість втрачає все, чим дорожила. Принцеса-вигнанниця Дейнеріс Таргарієн вирішує повернутися додому та зайняти трон. Водночас до Стіни наближається дещо жахливе під проводом Короля ночі.

"Молодий Папа" (2016)

Пій XIII став першим в історії Папою-американцем. Він має складний характер та поводиться доволі ексцентрично, інколи це навіть лякає людей. Передбачити його поведінку на посаді Папи нелегко, через що кардинали починають проти нього плести інтриги.

"Чорнобиль" (2019)

Мінісеріал показує, як відбулася одна з найстрашніших катастроф в історії людства. В місті Чорнобиль вибухає реактор на АЕС, однак радянська влада не збирається визнавати свою помилку, навіть якщо це буде коштувати сотень життів людей.

"Вартові" (2019)

Сюжет розгортається в альтернативному всесвіті, де поліція носить маски. Одного з офіцерів Чарлі Саттона ранять під час нападу. Колишня поліцейська вирішує взятися за розслідування справи та навіть не підозрює, що викриє зрештою.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири кращі фільми усіх часів. Ці стрічки стали культовими.

Також ми розповідали про те, які фільми про маніяків варто подивитися. Від цих історій стигне кров у жилах.

міні-серіал детективні серіали добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації