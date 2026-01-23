Відео
На реальних подіях — 4 фільми та серіали, які не можна пропустити

На реальних подіях — 4 фільми та серіали, які не можна пропустити

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 11:40
4 кращі фільми та серіали, засновані на реальних подіях
Головний герой серіалу "Чудовисько. Історія Еда Гіна". Фото: кадр з відео

Деякі фільми та серіали здаються нереальними, однак вони засновані на подіях, що справді відбувалися. Деякі з них повеселять, а інші змусять кров застигнути у жилах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Фільми і серіали, засновані на реальних подіях

Фільм "Тринадцять днів" (2000)

Стрічка розповідає про Карибську кризу 1962 року. Саме тоді світ був на межі ядерної війни між США та Росією. Протягом тринадцяти днів усі з хвилюванням очікували, у що виллється небезпечна політична криза.

Фільм "Грабіжник за покликанням" (2025)

Колишньому американському військовому Джеффрі Манчестеру, що став грабіжником, вдається втекти з в'язниці. Він тривалий час переховується в магазині іграшок, але ідеальний план провалюється через кохання.

Серіал "Гевелій" (2025)

В центрі сюжету — трагедія, що сталася у 1993 році в Балтійському морі. Недалеко від острова Рюген затонув паром. З 64 людей вижити вдалося лише дев'ятьом. Розслідування викриває справжню причину катастрофи.

Серіал "Чудовисько. Історія Еда Гіна" (2025)

У центрі сюжету — реальна історія одного з найжорстокіших маніяків. Ед Гін через знущання матері зненавидів буквально усіх жінок й почав не лише вбивати їх, а й вдавався до канібалізму.

фільм серіал добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
