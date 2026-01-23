4 лучших фильма и сериала, основанных на реальных событиях

Главный герой сериала "Чудовище. История Эда Гина". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы и сериалы кажутся нереальными, однако они основаны на событиях, которые действительно происходили. Некоторые из них повеселят, а другие заставят кровь застыть в жилах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях

Фильм "Тринадцать дней" (2000)

Лента рассказывает о Карибском кризисе 1962 года. Именно тогда мир был на грани ядерной войны между США и Россией. В течение тринадцати дней все с волнением ожидали, во что выльется опасный политический кризис.

Фильм "Грабитель по призванию" (2025)

Бывшему американскому военному Джеффри Манчестеру, ставшему грабителем, удается сбежать из тюрьмы. Он долгое время скрывается в магазине игрушек, но идеальный план проваливается из-за любви.

Сериал "Гевелий" (2025)

В центре сюжета — трагедия, произошедшая в 1993 году в Балтийском море. Недалеко от острова Рюген затонул паром. Из 64 человек выжить удалось лишь девяти. Расследование разоблачает истинную причину катастрофы.

Сериал "Чудовище. История Эда Гина" (2025)

В центре сюжета — реальная история одного из самых жестоких маньяков. Эд Гин из-за издевательств матери возненавидел буквально всех женщин и начал не только убивать их, но и прибегал к каннибализму.

