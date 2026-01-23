Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино На реальных событиях — 4 фильма и сериала, что нельзя пропустить

На реальных событиях — 4 фильма и сериала, что нельзя пропустить

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:40
4 лучших фильма и сериала, основанных на реальных событиях
Главный герой сериала "Чудовище. История Эда Гина". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы и сериалы кажутся нереальными, однако они основаны на событиях, которые действительно происходили. Некоторые из них повеселят, а другие заставят кровь застыть в жилах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях

Фильм "Тринадцать дней" (2000)

Лента рассказывает о Карибском кризисе 1962 года. Именно тогда мир был на грани ядерной войны между США и Россией. В течение тринадцати дней все с волнением ожидали, во что выльется опасный политический кризис.

Фильм "Грабитель по призванию" (2025)

Бывшему американскому военному Джеффри Манчестеру, ставшему грабителем, удается сбежать из тюрьмы. Он долгое время скрывается в магазине игрушек, но идеальный план проваливается из-за любви.

Сериал "Гевелий" (2025)

В центре сюжета — трагедия, произошедшая в 1993 году в Балтийском море. Недалеко от острова Рюген затонул паром. Из 64 человек выжить удалось лишь девяти. Расследование разоблачает истинную причину катастрофы.

Сериал "Чудовище. История Эда Гина" (2025)

В центре сюжета — реальная история одного из самых жестоких маньяков. Эд Гин из-за издевательств матери возненавидел буквально всех женщин и начал не только убивать их, но и прибегал к каннибализму.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы стоит обязательно посмотреть в январе. Это продолжение уже известных историй.

Также мы рассказывали о том, какой боевик стоит посмотреть. Эта новинка от Netflix понравится любителям жанра.

кино сериал подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации