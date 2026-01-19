Самые популярные саундтреки в истории кино — из культовых фильмов и сериалов

Девушка слушает музыку в наушниках. Фото: Freepik

Саундтреки в кино усиливают сюжет и делают его более эмоциональным. Музыка способна полностью погрузить зрителя в атмосферу фильма или сериала. Есть несколько лучших песен, которые были созданы для кино.

Самые известные саундтреки из фильмов и сериалов

"Очень странные дела"

Этот сериал собрал целую армию поклонников со всего мира. История подростков, которые были вынуждены бороться против могущественного зла, набрала бешеную популярность. Саундтреком ленты стала песня "Running Up That Hill", которую исполнила Кейт Буш. Это главный музыкальный символ "Очень странных дел".

"Друзья"

Премьера сериала состоялась в 1994 году, но он до сих пор остается любимцем миллионов. Саундтрек "I'll Be There for You" рок-группы The Rembrandts слышали едва ли не все. Эта песня ассоциируется с драйвом, легкостью, молодостью и эмоциями. Она стала гимном сериала "Друзья".

"Титаник"

Фильм "Титаник" поразил киномир невероятной историей любви, из-за которой плакали чуть ли не все. Эмоции усилил саундтрек "My Heart Will Go On", который исполнила Селин Дион. Эта песня прикоснулась к душе каждого из зрителей.

"Венздей"

Новый сериал об известной семейке Адамсов покорил киноманов. Главная героиня кажется неуязвимой, холодной и безэмоциональной. Однако даже Венздей не сдерживается и в одной из серий исполняет танец под песню "Goo Goo Muck" группы The Cramps. После этого саундтрек стал одним из самых популярных в истории кино.

