Кіно 4 найпопулярніші саундтреки з фільмів і серіалів, які чули усі

4 найпопулярніші саундтреки з фільмів і серіалів, які чули усі

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 23:55
Найпопулярніші саундтреки в історії кіно — з культових фільмів та серіалів
Дівчина слухає музику в навушниках. Фото: Freepik

Саундтреки у кіно підсилюють сюжет та роблять його більш емоційним. Музика здатна повністю занурити глядача в атмосферу фільму чи серіалу. Є кілька найкращих пісень, що були створені для кіно.

Про це пише "Новий канал".

Найвідоміші саундтреки з фільмів та серіалів

"Дивні дива"

Цей серіал зібрав цілу армію прихильників з усього світу. Історія підлітків, що були вимушені боротися проти могутнього зла, набрала шалену популярність. Саундтреком стрічки стала пісня "Running Up That Hill", яку виконала Кейт Буш. Це головний музичний символ "Дивних див".

"Друзі"

Прем'єра серіалу відбулася у 1994 році, але він досі залишається улюбленцем мільйонів. Саундтрек "I'll Be There for You" рок-гурту The Rembrandts чули чи не всі. Ця пісня асоціюється з драйвом, легкістю, молодістю та емоціями. Вона стала гімном серіалу "Друзі".

"Титанік"

Фільм "Титанік" вразив кіносвіт неймовірною історією кохання, через яку плакали чи не всі. Емоції підсилив саундтрек "My Heart Will Go On", який виконала Селін Діон. Ця пісня доторкнулася до душі кожного з глядачів.

"Венздей"

Новий серіал про відому сімейку Адамсів підкорив кіноманів. Головна героїня здається невразливою, холодною та беземоційною. Однак навіть Венздей не стримується та в одній із серій виконує танець під пісню "Goo Goo Muck" гурту The Cramps. Після цього саундтрек став одним з найпопулярніших в історії кіно.

серіал музика пісні кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
