Какие сериалы стоит посмотреть в январе — 5 увлекательных новинок

Январь 2026 года уже принес киноманам ряд интересных премьер. Среди них есть пять сериалов, которые стоит посмотреть всем. Некоторые из них — это продолжение уже известных лент, а другие — совершенно новые истории.

Какие сериалы стоит посмотреть в январе

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

В богатом доме происходит таинственное убийство. На утро после вечеринки в постели находят мертвым одного из гостей. Полиция убеждена, что парень совершил самоубийство, однако его невеста не верит в это. Девушка начинает свое расследование.

"Бриджертоны"

История о семье Бриджертонов стала известной на весь мир. В четвертом сезоне, который выходит 29 января, внимание будет сосредоточено на Бенедикте. Он влюбляется в таинственную незнакомку, которая оказывается совсем не той, кем представилась.

"Правдивая терапия"

Третий сезон сериала выйдет 28 января. Психотерапевт Джимми Лерд решает игнорировать все правила и по-новому общаться с клиентами. Нетрадиционные методы специалиста заключаются в том, что он начинает говорить пациентам только суровую правду, какой бы болезненной она ни была.

"Ночной администратор"

Бывший солдат британской армии Джонатан Пайн работает ночным администратором в роскошном каирском отеле "Нефертити". Несмотря на спокойную жизнь, он снова возвращается в мир шпионажа. В январе 2026 года состоялась премьера второго сезона сериала.

"Его и ее"

Детектив Джек Харпер расследует убийство, произошедшее в тихом городке. На место преступления прибывает журналистка, которая хочет снять репортаж и раскрыть правду. Однако оказывается, что мужчину и женщину связывает не только преступление.

