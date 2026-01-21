Видео
Видео

5 сериалов, которые нужно обязательно посмотреть в январе

Дата публикации 21 января 2026 21:39
Какие сериалы стоит посмотреть в январе — 5 увлекательных новинок
Главный герой сериала "Правдивая терапия". Фото: кадр из видео

Январь 2026 года уже принес киноманам ряд интересных премьер. Среди них есть пять сериалов, которые стоит посмотреть всем. Некоторые из них — это продолжение уже известных лент, а другие — совершенно новые истории.

Об этом пишет The Village.

Читайте также:

Какие сериалы стоит посмотреть в январе

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

В богатом доме происходит таинственное убийство. На утро после вечеринки в постели находят мертвым одного из гостей. Полиция убеждена, что парень совершил самоубийство, однако его невеста не верит в это. Девушка начинает свое расследование.

"Бриджертоны"

История о семье Бриджертонов стала известной на весь мир. В четвертом сезоне, который выходит 29 января, внимание будет сосредоточено на Бенедикте. Он влюбляется в таинственную незнакомку, которая оказывается совсем не той, кем представилась.

"Правдивая терапия"

Третий сезон сериала выйдет 28 января. Психотерапевт Джимми Лерд решает игнорировать все правила и по-новому общаться с клиентами. Нетрадиционные методы специалиста заключаются в том, что он начинает говорить пациентам только суровую правду, какой бы болезненной она ни была.

"Ночной администратор"

Бывший солдат британской армии Джонатан Пайн работает ночным администратором в роскошном каирском отеле "Нефертити". Несмотря на спокойную жизнь, он снова возвращается в мир шпионажа. В январе 2026 года состоялась премьера второго сезона сериала.

"Его и ее"

Детектив Джек Харпер расследует убийство, произошедшее в тихом городке. На место преступления прибывает журналистка, которая хочет снять репортаж и раскрыть правду. Однако оказывается, что мужчину и женщину связывает не только преступление.

Напомним, ранее мы писали о самых популярных сериалах 2025 года. Они доступны к просмотру на Netflix.

Также мы рассказывали о трех украинских сериалах, которые стоит посмотреть. Игра актеров приятно поражает.

сериал январь детективные сериалы подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
