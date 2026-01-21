Які серіали варто подивитися у січні — 5 захопливих новинок

Головний герой серіалу "Правдива терапія". Фото: кадр з відео

Січень 2026 року вже приніс кіноманам низку цікавих прем'єр. Серед них є п'ять серіалів, які варто подивитися усім. Деякі з них — це продовження вже відомих стрічок, а інші — абсолютно нові історії.

Які серіали варто подивитися у січні

"Сім циферблатів Агати Крісті"

У заможному будинку стається таємниче вбивство. На ранок після вечірки у ліжку знаходять мертвим одного з гостей. Поліція переконана, що хлопець вчинив самогубство, однак його наречена не вірить у це. Дівчина починає своє розслідування.

"Бріджертони"

Історія про сім'ю Бріджертонів стала відомою на увесь світ. У четвертому сезоні, що виходить 29 січня, увага буде зосереджена на Бенедикті. Він закохується в таємничу незнайомку, яка виявляється зовсім не тією, ким представилася.

"Правдива терапія"

Третій сезон серіалу вийде 28 січня. Психотерапевт Джиммі Лерд вирішує ігнорувати усі правила та по-новому спілкуватися з клієнтами. Нетрадиційні методи фахівця полягають в тому, що він починає говорити пацієнтам лише сувору правду, якою б болісною вона не була.

"Нічний адміністратор"

Колишній солдат британської армії Джонатан Пайн працює нічним адміністратором у розкішному каїрському готелі "Нефертіті". Попри спокійне життя, він знову повертається у світ шпигунства. У січні 2026 року відбулася прем'єра другого сезону серіалу.

"Його та її"

Детектив Джек Гарпер розслідує убивство, що сталося в тихому містечку. На місце злочину прибуває журналістка, яка хоче зняти репортаж та розкрити правду. Однак виявляється, що чоловіка та жінку пов'язує не лише злочин.

