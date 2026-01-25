Відео
Найкращі фільми усіх часів — 4 культові стрічки

Найкращі фільми усіх часів — 4 культові стрічки

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 03:35
4 культові фільми — стрічки з найвищим рейтингом від глядачів
Головний герой фільму "Втеча з Шоушенка". Фото: кадр з відео

Деякі фільми вийшли десятки років тому, однак досі залишаються одними з найкращих. Ці стрічки заслужили любов глядачів та звання культових історій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Культові фільми, які варто подивитися

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Фільм знятий за знаменитою повістю Стівена Кінга під назвою "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка". В центрі сюжету — історія молодого фінансиста Енді Дюфрейна. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство, якого він не скоював. За ґратами Енді зіштовхується з багатьма проблемами і підлаштовується під нову реальність. Чоловік складає план, як втекти з Шоушенка, який досі не підкорився нікому.

"Темний лицар" (2008)

Бетмен прагне очистити вулиці Ґотема від злочинності. Заручившись підтримкою лейтенанта Джеймса Ґордона і прокурора Гарві Дента, він справді робить місто безпечнішим. Однак невдовзі у Ґотемі починає панувати справжній хаос, розв'язаний новим кримінальним генієм на ім'я Джокер. Він провокує тисячі злочинів лише заради забави.

"Список Шиндлера" (1993)

Фільм знятий за мотивами роману Томаса Кеніллі "Ковчег Шиндлера". Він розповідає про події Другої світової війни. Німецький промисловець Оскар Шиндлер прибуває в окупований Краків, аби нажитися на чужому горі. Однак поступово він починає усвідомлювати ввесь жах Голокосту. Чоловік рятує життя понад 1000 євреїв, створивши спеціальний список робітників для своєї фабрики.

"Престиж" (2006)

Двоє кращих фокусників XIX століття змагаються за першість. Дружня конкуренція Роберта Енжера і Альфреда Бордена переростає в справжню війну. Вони готові на все, аби лише дізнатися більше про фантастичні трюки одне одного. Така жадоба до перемоги загрожує життю людей, що їх оточують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які мінісеріали вразять фіналом. Їх варто подивитися усім.

Також ми розповідали про те, які серіали від Netflix сподобаються фанатам детективів. Це захопливі історії про розслідування.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
