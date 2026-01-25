4 культовых фильма — ленты с самым высоким рейтингом от зрителей

Главный герой фильма "Побег из Шоушенка". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы вышли десятки лет назад, однако до сих пор остаются одними из лучших. Эти ленты заслужили любовь зрителей и звание культовых историй.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Культовые фильмы, которые стоит посмотреть

"Побег из Шоушенка" (1994)

Фильм снят по знаменитой повести Стивена Кинга под названием "Рита Хейворт и побег из Шоушенка". В центре сюжета — история молодого финансиста Энди Дюфрейна. Мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство, которого он не совершал. За решеткой Энди сталкивается со многими проблемами и подстраивается под новую реальность. Мужчина составляет план, как сбежать из Шоушенка, который до сих пор не подчинился никому.

"Темный рыцарь" (2008)

Бэтмен стремится очистить улицы Готэма от преступности. Заручившись поддержкой лейтенанта Джеймса Гордона и прокурора Харви Дента, он действительно делает город безопаснее. Однако вскоре в Готэме начинает царить настоящий хаос, развязанный новым криминальным гением по имени Джокер. Он провоцирует тысячи преступлений только ради забавы.

"Список Шиндлера" (1993)

Фильм снят по мотивам романа Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера". Он рассказывает о событиях Второй мировой войны. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер прибывает в оккупированный Краков, чтобы нажиться на чужом горе. Однако постепенно он начинает осознавать весь ужас Холокоста. Мужчина спасает жизни более 1000 евреев, создав специальный список рабочих для своей фабрики.

"Престиж" (2006)

Двое лучших фокусников XIX века соревнуются за первенство. Дружеская конкуренция Роберта Энжера и Альфреда Бордена перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, лишь бы узнать больше о фантастических трюках друг друга. Такая жажда победы угрожает жизни людей, которые их окружают.

