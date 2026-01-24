Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 3 кращі фільми про маніяків — історії, від яких стигне кров

3 кращі фільми про маніяків — історії, від яких стигне кров

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 05:35
3 фільми про маніяків та убивць — добірка найкращих стрічок
Маніяк з фільму "Чорний телефон". Фото: кадр з відео

Фільми про маніяків можуть розбурхати уяву та викликати страх. Вони показують, на що насправді здатні такі люди та досліджують темні сторони людської психіки. Є кілька стрічок у такій тематиці, які варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Цікаві фільми про маніяків

"Все найкраще" (2010)

Головний герой фільму — Девід Маркс. Він одружується з дівчиною зі звичайної сім'ї. Кейті та Девід здаються щасливими і закоханими, однак чим далі заходять їхні стосунки, тим темніші сторони чоловіка розкриваються. Він стає жорстоким і деспотичним. Невдовзі Кейті зникає і усі підозрюють, що до цього причетний Девід, але доказів бракує. Розслідування поновлюється аж через 20 років. Лише тоді на поверхню виходять багато таємниць та відповідей, які чекали свого часу.

"Чорний телефон" (2021)

У тихому та спокійному містечку відбувається щось дивне. Один за одним починають зникати підлітки. Місто всіяне світлинами дітей, яких розшукують. В один з днів 13-річний підліток Фінні Блейк помічає чоловіка у чорному капелюсі, який розсипав продукти. Хлопчик вирішує йому допомогти й навіть не підозрює, що перед ним — жорстокий маніяк. У місці, де його тримає схиблений чоловік, немає нічого, крім старого телефону, який раптово дзвонить. Фінні чує голоси вбитих дітей, що прагнуть його врятувати.

"Ганнібал" (2001)

Після майже десяти років мовчання серійний вбивця Ганнібал Лектер вирішує написати листа агенту ФБР Клариссі Старлінг. Він пропонує знову відновити їхню "гру". Тим часом мільйонер-жертва маніяка шукає спосіб, аби помститися кривднику. Він вирішує використати Клариссу як приманку.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 серіалів, фінал яких важко розгадати. Вони сподобаються любителям заплутаних історій.

Також ми розповідали про те, які історичні серіали варто подивитися. Ці стрічки про розкіш, інтриги та любовні історії.

фільм вбивця фільми жахів добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації