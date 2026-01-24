3 фільми про маніяків та убивць — добірка найкращих стрічок

Маніяк з фільму "Чорний телефон". Фото: кадр з відео

Фільми про маніяків можуть розбурхати уяву та викликати страх. Вони показують, на що насправді здатні такі люди та досліджують темні сторони людської психіки. Є кілька стрічок у такій тематиці, які варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Цікаві фільми про маніяків

"Все найкраще" (2010)

Головний герой фільму — Девід Маркс. Він одружується з дівчиною зі звичайної сім'ї. Кейті та Девід здаються щасливими і закоханими, однак чим далі заходять їхні стосунки, тим темніші сторони чоловіка розкриваються. Він стає жорстоким і деспотичним. Невдовзі Кейті зникає і усі підозрюють, що до цього причетний Девід, але доказів бракує. Розслідування поновлюється аж через 20 років. Лише тоді на поверхню виходять багато таємниць та відповідей, які чекали свого часу.

"Чорний телефон" (2021)

У тихому та спокійному містечку відбувається щось дивне. Один за одним починають зникати підлітки. Місто всіяне світлинами дітей, яких розшукують. В один з днів 13-річний підліток Фінні Блейк помічає чоловіка у чорному капелюсі, який розсипав продукти. Хлопчик вирішує йому допомогти й навіть не підозрює, що перед ним — жорстокий маніяк. У місці, де його тримає схиблений чоловік, немає нічого, крім старого телефону, який раптово дзвонить. Фінні чує голоси вбитих дітей, що прагнуть його врятувати.

"Ганнібал" (2001)

Після майже десяти років мовчання серійний вбивця Ганнібал Лектер вирішує написати листа агенту ФБР Клариссі Старлінг. Він пропонує знову відновити їхню "гру". Тим часом мільйонер-жертва маніяка шукає спосіб, аби помститися кривднику. Він вирішує використати Клариссу як приманку.

