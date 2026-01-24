3 фильма о маньяках и убийцах — подборка лучших лент

Маньяк из фильма "Черный телефон". Фото: кадр из видео

Фильмы о маньяках могут взбудоражить воображение и вызвать страх. Они показывают, на что на самом деле способны такие люди и исследуют темные стороны человеческой психики. Есть несколько лент в такой тематике, которые стоит посмотреть всем.

Интересные фильмы о маньяках

"Все самое лучшее" (2010)

Главный герой фильма — Дэвид Маркс. Он женится на девушке из обычной семьи. Кейти и Дэвид кажутся счастливыми и влюбленными, однако чем дальше заходят их отношения, тем темные стороны мужчины раскрываются. Он становится жестоким и деспотичным. Вскоре Кейти исчезает и все подозревают, что к этому причастен Дэвид, но доказательств не хватает. Расследование возобновляется только через 20 лет. Только тогда на поверхность выходят многие тайны и ответы, которые ждали своего времени.

"Черный телефон" (2021)

В тихом и спокойном городке происходит что-то странное. Один за другим начинают исчезать подростки. Город усеян фотографиями детей, которых разыскивают. В один из дней 13-летний подросток Финни Блейк замечает мужчину в черной шляпе, который рассыпал продукты. Мальчик решает ему помочь и даже не подозревает, что перед ним — жестокий маньяк. В месте, где его держит помешанный мужчина, нет ничего, кроме старого телефона, который внезапно звонит. Финни слышит голоса убитых детей, стремящихся его спасти.

"Ганнибал" (2001)

После почти десяти лет молчания серийный убийца Ганнибал Лектер решает написать письмо агенту ФБР Клариссе Старлинг. Он предлагает снова возобновить их "игру". Тем временем миллионер-жертва маньяка ищет способ, чтобы отомстить обидчику. Он решает использовать Клариссу как приманку.

