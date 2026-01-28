Видео
Главная Кино Жуткий сериал ужасов от Netflix — не даст вам уснуть

Жуткий сериал ужасов от Netflix — не даст вам уснуть

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:00
Сериал ужасов от Netflix, который захватит с первой минуты — лучшая мистическая история
Главный герой сериала "Архив 81". Фото: кадр из видео

В 2022 году на Netflix вышел сериал ужасов, который покорил любителей этого жанра. "Архив 81" — это идеальный выбор для любителей мистики и жутких лент.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Этим интересен сериал "Архив 81"

В центре сюжета — история опытного архивариуса Дэна Тернера. Парень специализируется на реставрации и оцифровке видеопленок. Неожиданно он получает предложение о работе от известного бизнесмена. Мужчина стремится восстановить архив кассет, который нашли после пожара.

Дэн вынужден работать с видеоколлекцией в специальной лаборатории, ведь кассеты в очень плохом состоянии. Для этого главный герой временно переселяется в дом за пределами города. Он оказывается полностью изолированным от мира.

На пленках парень видит документальные свидетельства ученой Мелоди Пендрас. Девушка занималась исследованием смертельно опасного культа и загадочно погибла. Дэн изучает обстоятельства смерти женщины и неожиданно проводит параллели между своей и ее жизнью. То, что парень видит на кассетах, меняет его сознание.

Сериал держит в напряжении до самого финала, где наконец становится понятно, что произошло с Мелоди в 1994 году. Сочетание сразу двух сюжетных линий и жуткость делают ленту одной из лучших в этом жанре.

Напомним, ранее мы писали о лучшем фильме ужасов 2025 года. Это экранизация произведения Стивена Кинга.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы про маньяков стоит посмотреть. Эти ленты понравятся ценителям жуткого кино.

сериал Netflix фильмы ужасов мини-сериал фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
