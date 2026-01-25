Новый фильм ужасов с Тео Джеймсом — интересная экранизация Стивена Кинга

Тео Джеймс в фильме "Обезьяна". Фото: кадр из видео

В 2025 году вышел фильм ужасов "Обезьяна". Он стал экранизацией одноименного рассказа американского писателя Стивена Кинга. Новинка покорила зрителей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен фильм "Обезьяна"

Двое братьев-близнецов Билл и Хэл в детстве находят среди старых вещей обезьянку с барабаном, которая заводится ключом. Сначала она кажется обычной игрушкой, однако впоследствии становится понятно, что каждый раз, когда игрушка работает, умирает кто-то из семьи. Эти смерти похожи на несчастные случаи. Ребята решают избавиться от обезьяны и им это удается.

Через 25 лет ужас, который Билл и Хэл пережили в детстве, снова становится реальностью. Случайно игрушка снова появляется в их жизни. Хотя и мужчины почти не общаются, они решают объединиться, чтобы избавиться от опасной обезьяны.

Главные герои начинают искать подсказки о том, что это за игрушка и почему она охотится на их близких. Они пытаются избавиться от обезьяны, однако чем больше стараются, тем хуже становится ситуация. В конце концов все выходит из-под контроля.

Эта лента приятно удивит любителей хорроров. Она захватывает интересным сюжетом и мастерской игрой Тео Джеймса, который исполнил две роли одновременно. Это не обычный мрачный фильм ужасов, а смесь хоррора и комедии. Убийство происходит уже с первых минут ленты и динамичность сюжета не дает расслабиться ни на мгновение.

