Головна Кіно Кращий фільм жахів 2025 року — з Тео Джеймсом в головній ролі

Кращий фільм жахів 2025 року — з Тео Джеймсом в головній ролі

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 12:05
Новий фільм жахів з Тео Джеймсом — цікава екранізація Стівена Кінга
Тео Джеймс у фільмі "Мавпа". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшов фільм жахів "Мавпа". Він став екранізацією однойменного оповідання американського письменника Стівена Кінга. Новинка підкорила глядачів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Мавпа"

Двоє братів-близьнюків Білл і Гел в дитинстві знаходять серед старих речей мавпочку з барабаном, яка заводиться ключем. Спочатку вона здається звичайною іграшкою, однак згодом стає зрозуміло, що кожен раз, коли іграшка працює, помирає хтось із родини. Ці смерті схожі на нещасні випадки. Хлопці вирішують позбутися мавпи і їм це вдається.

Через 25 років жах, який Білл і Гел пережили у дитинстві, знову стає реальністю. Випадково іграшка знову з'являється у їхньому житті. Хоча й чоловіки майже не спілкуються, вони вирішують об'єднатися, аби позбутися небезпечної мавпи.

Головні герої починають шукати підказки про те, що це за іграшка та чому вона полює на їхніх близьких. Вони намагаються здихатися мавпи, однак чим більше стараються, тим гіршою стає ситуація. Зрештою все виходить з-під контролю.

Ця стрічка приємно вразить любителів горорів. Вона захоплює цікавим сюжетом та майстерною грою Тео Джеймса, який виконав дві ролі одночасно. Це не звичайний похмурий фільм жахів, а суміш горору та комедії. Вбивство стається вже з перших хвилин стрічки і динамічність сюжету не дає розслабитися ні на мить.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять найкращих фільмів жахів. Від них стигне кров у жилах.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитися фільм "Ловець снів". Після нього важко буде заснути.

книги Стівен Кінг фільми жахів екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
