Новий фільм жахів з Тео Джеймсом — цікава екранізація Стівена Кінга

У 2025 році вийшов фільм жахів "Мавпа". Він став екранізацією однойменного оповідання американського письменника Стівена Кінга. Новинка підкорила глядачів.

Чим цікавий фільм "Мавпа"

Двоє братів-близьнюків Білл і Гел в дитинстві знаходять серед старих речей мавпочку з барабаном, яка заводиться ключем. Спочатку вона здається звичайною іграшкою, однак згодом стає зрозуміло, що кожен раз, коли іграшка працює, помирає хтось із родини. Ці смерті схожі на нещасні випадки. Хлопці вирішують позбутися мавпи і їм це вдається.

Через 25 років жах, який Білл і Гел пережили у дитинстві, знову стає реальністю. Випадково іграшка знову з'являється у їхньому житті. Хоча й чоловіки майже не спілкуються, вони вирішують об'єднатися, аби позбутися небезпечної мавпи.

Головні герої починають шукати підказки про те, що це за іграшка та чому вона полює на їхніх близьких. Вони намагаються здихатися мавпи, однак чим більше стараються, тим гіршою стає ситуація. Зрештою все виходить з-під контролю.

Ця стрічка приємно вразить любителів горорів. Вона захоплює цікавим сюжетом та майстерною грою Тео Джеймса, який виконав дві ролі одночасно. Це не звичайний похмурий фільм жахів, а суміш горору та комедії. Вбивство стається вже з перших хвилин стрічки і динамічність сюжету не дає розслабитися ні на мить.

