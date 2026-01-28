Відео
Моторошний серіал жахів від Netflix — не дасть вам заснути

Дата публікації: 28 січня 2026 17:00
Серіал жахів від Netflix, що захопить з першої хвилини — краща містична історія
Головний герой серіалу "Архів 81". Фото: кадр з відео

У 2022 році на Netflix вийшов серіал жахів, який підкорив любителів цього жанру. "Архів 81" — це ідеальний вибір для любителів містики і моторошних стрічок.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Цим цікавий серіал "Архів 81"

В центрі сюжету — історія досвідченого архіваріуса Дена Тернера. Хлопець спеціалізується на реставрації та оцифровці відеоплівок. Несподівано він отримує пропозицію щодо роботи від відомого бізнесмена. Чоловік прагне відновити архів касет, який знайшли після пожежі.

Ден вимушений працювати з відеоколекцією у спеціальній лабораторії, адже касети у дуже поганому стані. Задля цього головний герой тимчасово переселяється у дім за межами міста. Він опиняється повністю ізольованим від світу.

На плівках хлопець бачить документальні свідчення вченої Мелоді Пендрас. Дівчина займалася дослідженням смертельно небезпечного культу та загадково загинула. Ден вивчає обставини смерті жінки та несподівано проводить паралелі між своїм та її життям. Те, що хлопець бачить на касетах, змінює його свідомість.

Серіал тримає у напрузі аж до самого фіналу, де нарешті стає зрозуміло, що сталося з Мелоді у 1994 році. Поєднання одразу двох сюжетних ліній та моторошність роблять стрічку однією з кращих у цьому жанрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий фільм жахів 2025 року. Це екранізація твору Стівена Кінга.

Також ми розповідали про те, які фільми про маніяків варто подивитися. Ці стрічки сподобаються поціновувачам моторошного кіно.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
