4 лучших сериала от Netflix за последние годы — сюжет приятно удивит

Сериалы от Netflix — это особый вид удовольствия для тех, кто любит увлекательные киноистории. Их можно посмотреть за выходные.

Новини.LIVE рассказывают о 4 лучших сериалах от Netflix за последнее время.

Лучшие сериалы последних лет от Netflix

"Резиденция" (2025)

Во время ужина в Белом доме происходит убийство. В кругу подозреваемых оказывается по меньшей мере 150 человек. За дело берется частный детектив Корделия Капп. Женщина имеет свои необычные методы, которые помогают ей найти убийцу.

"Отголоски" (2022)

Две сестры-близняшки умеют меняться друг с другом личностями. С детства Джина и Ленни были неразлучны, однако во взрослом возрасте каждая пошла своим путем. Однажды Джина узнает о том, что Ленни исчезла. Она отправляется на поиски своей сестры и раскрывает неожиданные тайны.

"Каштановый человечек" (2021)

В тихом пригороде Копенгагена неожиданно находят тело молодой женщины. У нее отсутствует одна рука, а рядом кто-то оставил куклу из каштанов. Полицейская Ная Тулин и ее напарник Марк Хесс убеждены, что это может быть связано с убийством дочери известного политика.

"Таблетка от боли" (2023)

Фармацевтическая компания "Purdue" под руководством Ричарда Саклера разрабатывает уникальный препарат. Они убеждают всех, что таблетки "Оксиконтин" эффективно снимают любую боль. При этом компания молчит о привыкании, которое вызывают лекарства. Из-за этого Америка оказывается на грани начала опиоидной эпидемии.

