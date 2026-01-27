Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Кращі серіали від Netflix — 4 історії, що підкорили глядачів

Кращі серіали від Netflix — 4 історії, що підкорили глядачів

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 19:07
4 кращі серіали від Netflix за останні роки — сюжет приємно здивує
Головні герої серіалу "Резиденція". Фото: кадр з відео

Серіали від Netflix — це особливий вид задоволення для тих, хто любить захопливі кіноісторії. Їх можна подивитися за вихідні.

Новини.LIVE розповідають про 4 кращих серіали від Netflix за останній час.

Реклама
Читайте також:

Кращі серіали останніх років від Netflix

"Резиденція" (2025)

Під час вечері у Білому домі стається вбивство. В колі підозрюваних опиняється щонайменше 150 осіб. За справу береться приватний детектив Корделія Капп. Жінка має свої незвичні методи, що допомагають їй знайти вбивцю.

"Відгомін" (2022)

Дві сестри-близнючки вміють мінятися одна з одною особистостями. З дитинства Джина та Ленні були нерозлучними, однак в дорослому віці кожна пішла своїм шляхом. Одного разу Джина дізнається про те, що Ленні зникла. Вона вирушає на пошуки своєї сестри та розкриває несподівані таємниці.

"Каштановий чоловічок" (2021)

У тихому передмісті Копенгагена несподівано знаходять тіло молодої жінки. В неї відсутня одна рука, а поруч хтось залишив ляльку з каштанів. Поліцейська Ная Тулін та її напарник Марк Хесс переконані, що це може бути пов'язано з убивством дочки відомого політика.

"Таблетка від болю" (2023)

Фармацевтична компанія "Purdue" під керівництвом Річарда Саклера розробляє унікальний препарат. Вони переконують усіх, що таблетки "Оксіконтин" ефективно знімають будь-який біль. При цьому компанія мовчить про звикання, яке викликають ліки. Через це Америка виявляється на межі початку опіоїдної епідемії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який бойовик з цікавим сюжетом варто подивитися. Це новинка від Netflix.

Також ми розповідали про те, які серіали 2025 року від Netflix варто подивитися. Глядачі оцінили їх найвище.

серіал Netflix міні-серіал добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації