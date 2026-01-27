4 кращі серіали від Netflix за останні роки — сюжет приємно здивує

Головні герої серіалу "Резиденція". Фото: кадр з відео

Серіали від Netflix — це особливий вид задоволення для тих, хто любить захопливі кіноісторії. Їх можна подивитися за вихідні.

Новини.LIVE розповідають про 4 кращих серіали від Netflix за останній час.

Кращі серіали останніх років від Netflix

"Резиденція" (2025)

Під час вечері у Білому домі стається вбивство. В колі підозрюваних опиняється щонайменше 150 осіб. За справу береться приватний детектив Корделія Капп. Жінка має свої незвичні методи, що допомагають їй знайти вбивцю.

"Відгомін" (2022)

Дві сестри-близнючки вміють мінятися одна з одною особистостями. З дитинства Джина та Ленні були нерозлучними, однак в дорослому віці кожна пішла своїм шляхом. Одного разу Джина дізнається про те, що Ленні зникла. Вона вирушає на пошуки своєї сестри та розкриває несподівані таємниці.

"Каштановий чоловічок" (2021)

У тихому передмісті Копенгагена несподівано знаходять тіло молодої жінки. В неї відсутня одна рука, а поруч хтось залишив ляльку з каштанів. Поліцейська Ная Тулін та її напарник Марк Хесс переконані, що це може бути пов'язано з убивством дочки відомого політика.

"Таблетка від болю" (2023)

Фармацевтична компанія "Purdue" під керівництвом Річарда Саклера розробляє унікальний препарат. Вони переконують усіх, що таблетки "Оксіконтин" ефективно знімають будь-який біль. При цьому компанія мовчить про звикання, яке викликають ліки. Через це Америка виявляється на межі початку опіоїдної епідемії.

