4 фільми на Netflix для справжніх кіноманів — не пропустіть

Міла Куніс у фільмі "Найщасливіша дівчина у світі". Фото: скриншот відео

На платформі Netflix можна знайти дійсно якісні кінострічки, які легко пропустити серед маси прем’єр. Вони тримають у напрузі з першої хвилини і точно залишають слід після перегляду.

Новини.LIVE розповість про ці фільми все.

Реклама

Читайте також:

Фільми на Netflix, що варто подивитись

"Найщасливіша дівчина у світі"

Це психологічний трилер 2022 року за бестселером Джессіки Кнолл. Головна героїня, журналістка Ніфа Фанеллі, здається, має все необхідне: успішну кар’єру, престижне життя, повагу оточення. Але минуле раптово наздоганяє її у вигляді документального проекту, який змушує її зіткнутися з травмою з підліткового віку. До речі, головну роль в фільмі зіграла Мілла Куніс.

"Хороший медбрат"

Історія Емі — самотньої матері і медсестри відділення інтенсивної терапії — спершу здається звичайною. Вона звикла тримати все під контролем, поки не з’являється новий напарник Чарльз. Між ними виникає дружба, але починається щось дивне, коли рівень смертності серед пацієнтів починає стрімко зростати. Емі починає підозрювати Чарльза, але довести це майже неможливо.

"Ніч завжди настає"

Лінетт не має куди звернутися, коли виникають проблеми з фінансами, а виселення стає реальністю. Їй потрібно знайти 25 000 доларів за одну ніч, і від цього починається її низка небезпечних пригод. Для тих, хто цінує історії про виживання, фільм буде якраз у тему.

"Не дивіться вгору"

Комедія про кінець світу, яка може бути навіть повчальною. Двоє астрономів виявляють метеорит, який загрожує Землі, і намагаються попередити людство. Проблема в тому, що люди не хочуть вірити, бо навколо дуже багато фейків.

Раніше ми писали про те, які серіали від Netflix має подивитись кожен, хто любить цікаві та детективні історії.

Також ми повідомляли про найкращі серіали усіх часів від НВО. Це дійсно культові стрічки.