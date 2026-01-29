Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 3 новых фильма и сериала, что сейчас смотрят все — не пропустите

3 новых фильма и сериала, что сейчас смотрят все — не пропустите

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 06:00
3 новинки 2026 года — фильмы и сериалы, которые сейчас смотрят все
Главная героиня фильма "Умеешь ли ты хранить секреты?". Фото: кадр из видео

В начале 2026 года вышло немало интересных фильмов и сериалов. Некоторые из них мгновенно получили популярность. Сейчас их смотрят почти все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие фильмы и сериалы сейчас популярны

"Побег"

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Известный австралийский грабитель Брендан Эбботт получил прозвище "почтовый бандит". Во время каждого из своих побегов он посылал полиции шуточные открытки. В сериале показаны дерзкие ограбления Брендана, его побеги из тюрьмы и противостояние с детективом Портером.

"Умеешь ли ты хранить секреты?"

Главная героиня Эмма Корриган отчаянно стремится изменить жизнь. Она работает на скучной работе и чувствует себя в ловушке из-за плохих отношений с парнем. Во время перелета из Чикаго в Нью-Йорк Эмма попадает в турбулентность. Она волнуется из-за того, что самолет может упасть, и сгоряча признается случайному попутчику во всех своих жизненных проблемах. Поездка завершается удачно, а вскоре судьба снова сводит девушку и парня.

"Весенняя лихорадка"

Учительница Юн Бом надеется построить успешную и стабильную карьеру. Для этого она переезжает из Сеула в тихий городок. Девушка знакомится с дядей одного из учеников, который является достаточно неоднозначным персонажем. Он известен своими связями с криминалом. Такая неожиданная встреча полностью меняет жизнь молодой учительницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что готовится продолжение "Игры престолов". Сиквел расскажет о судьбе одной из главных героинь.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы 2000-х до сих пор актуальны. Эти истории стали культовыми.

сериал подборка 2026 год фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации