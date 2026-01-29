3 новинки 2026 года — фильмы и сериалы, которые сейчас смотрят все

Главная героиня фильма "Умеешь ли ты хранить секреты?". Фото: кадр из видео

В начале 2026 года вышло немало интересных фильмов и сериалов. Некоторые из них мгновенно получили популярность. Сейчас их смотрят почти все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие фильмы и сериалы сейчас популярны

"Побег"

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Известный австралийский грабитель Брендан Эбботт получил прозвище "почтовый бандит". Во время каждого из своих побегов он посылал полиции шуточные открытки. В сериале показаны дерзкие ограбления Брендана, его побеги из тюрьмы и противостояние с детективом Портером.

"Умеешь ли ты хранить секреты?"

Главная героиня Эмма Корриган отчаянно стремится изменить жизнь. Она работает на скучной работе и чувствует себя в ловушке из-за плохих отношений с парнем. Во время перелета из Чикаго в Нью-Йорк Эмма попадает в турбулентность. Она волнуется из-за того, что самолет может упасть, и сгоряча признается случайному попутчику во всех своих жизненных проблемах. Поездка завершается удачно, а вскоре судьба снова сводит девушку и парня.

"Весенняя лихорадка"

Учительница Юн Бом надеется построить успешную и стабильную карьеру. Для этого она переезжает из Сеула в тихий городок. Девушка знакомится с дядей одного из учеников, который является достаточно неоднозначным персонажем. Он известен своими связями с криминалом. Такая неожиданная встреча полностью меняет жизнь молодой учительницы.

