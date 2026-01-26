Видео
Главная Кино Фильмы с неожиданным финалом — 5 лент, которые приятно удивят

Фильмы с неожиданным финалом — 5 лент, которые приятно удивят

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 14:45
5 остросюжетных фильмов с потрясающей развязкой — финал не угадаете
Главные героини фильма "Земля призраков". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы способны ошеломить завершением. Вы никогда не угадаете финал, пока не досмотрите эти ленты до конца.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Фильмы с потрясающим финалом

"Мгла" (2007 — ужасы, научная фантастика)

Семья Дэвида Дрейтона после ночной бури замечает странный туман, спускающийся с гор. Именно там расположена засекреченная военная база. Вместе с сыном мужчина отправляется в супермаркет, чтобы запастись продовольствием. Неожиданно исчезает связь и электроэнергия, а туман превращается в нечто ужасающее.

"Улица Монстро, 10" (2016 — научная фантастика, триллер)

Главная героиня Мишель попадает в автомобильную аварию. Девушка теряет сознание, а в сознание приходит в странном бункере. С ней в загадочном месте оказываются еще двое мужчин. Они утверждают, что мир уничтожен из-за страшной катастрофы, однако Мишель подозревает обман.

"Визит" (2015 — ужасы, триллер, документальный)

Бекка и Тайлер решают познакомиться с бабушкой и дедушкой, которых никогда не знали. Они едут в гости к родным и стремятся наверстать упущенное время. Подростки пытаются записать на камеру каждую деталь, чтобы потом сделать документальную ленту. Однако родные Бекки и Тайлера ведут себя очень странно.

"Земля призраков" (2018 — ужасы)

Коллин получила в наследство от тети старый дом. Она решает переехать туда с двумя дочерьми, чтобы начать новую жизнь. В первую же ночь в дом врываются преступники, стремящиеся убить всех, однако женщина решительно защищает дочерей. Такое событие сильно поражает девушек. Через 16 лет после кошмарной ночи они решают снова вместе вернуться в дом.

"Варвар" (2022 — ужасы, детектив)

Тесс Маршалл, приезжающая в Детройт, снимает жилье на несколько ночей. Однако дом оказывается забронированным незнакомцем, который любезно предлагает девушке остаться и переждать ливень. Тесс соглашается провести одну ночь в компании таинственного мужчины, однако в подвале женщина случайно натыкается на потайной проход. В нем скрыты страшные секреты.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стали лучшими за всю историю кино. Это культовые ленты.

Также мы рассказывали о том, какие боевики стоит посмотреть. Они порадуют напряженным сюжетом.

кино фильмы ужасов подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
