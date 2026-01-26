5 гостросюжетних фільмів з приголомшливою розв'язкою — фінал не вгадаєте

Головні героїні фільму "Земля привидів". Фото: кадр з відео

Деякі фільми здатні приголомшити завершенням. Ви ніколи не вгадаєте фінал, аж доки не додивитесь ці стрічки до кінця.

Фільми з приголомшливим фіналом

"Імла" (2007 — жахи, наукова фантастика)

Сім'я Девіда Дрейтона після нічної бурі помічає дивний туман, що спускається з гір. Саме там розташована засекречена військова база. Разом з сином чоловік відправляється в супермаркет, аби запастися продовольством. Несподівано зникає зв'язок та електроенергія, а туман перетворюється на дещо жахаюче.

"Вулиця Монстро, 10" (2016 — наукова фантастика, трилер)

Головна героїня Мішель потрапляє в автомобільну аварію. Дівчина втрачає свідомість, а до тями приходить у дивному бункері. З нею у загадковому місці опиняються ще двоє чоловіків. Вони стверджують, що світ знищений через страшну катастрофу, однак Мішель запідозрює обман.

"Візит" (2015 — жахи, трилер, документальний)

Бекка і Тайлер вирішують познайомитися з бабусею і дідусем, яких ніколи не знали. Вони їдуть у гості до рідних та прагнуть надолужити втрачений час. Підлітки намагаються записати на камеру кожну деталь, аби потім зробити документальну стрічку. Однак рідні Бекки і Тайлера поводяться дуже дивно.

"Земля привидів" (2018 — жахи)

Коллін отримала у спадок від тітки старий будинок. Вона вирішує переїхати туди з двома доньками, аби почати нове життя. У першу ж ніч в дім вриваються злочинці, що прагнуть вбити усіх, однак жінка рішуче захищає доньок. Така подія сильно вражає дівчат. Через 16 років після кошмарної ночі вони вирішують знову разом повернутися у будинок.

"Варвар" (2022 — жахи, детектив)

Тесс Маршалл, що приїжджає в Детройт, винаймає житло на кілька ночей. Однак будинок виявляється заброньованим незнайомцем, який люб'язно пропонує дівчині залишитися і перечекати зливу. Тесс погоджується провести одну ніч у компанії таємничого чоловіка, однак у підвалі жінка випадково натикається на потайний прохід. В ньому приховані страшні секрети.

