Бойовики, які здивують сюжетом — 3 фільми для фанатів цього жанру

Том Гарді в ролі Гаррі Да Соуза у фільмі "Гангстерленд". Фото: кадр з відео

Якщо ви обожнюєте бойовики, але вже втомилися передивлятися "Міцний горішок" чи "Місія нездійсненна", то не варто засмучуватися. Ця добірка порадує вас якісними фільмами у жанрі екшн з небанальним сюжетом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Бойовики з цікавим сюжетом

"Первісна Америка" (2025)

Події розгортаються в Америці у 1850-х. Переселенці освоюють Дикий Захід, однак це перетворюється для них на гру на виживання. Мати-одиначка Сара Ровелл разом зі своїм маленьким сином Девіном вирушає в серце хаосу. Під час подорожі жінка потрапляє у вир небезпечних пригод та нових знайомств, які змінюють її життя.

"Гангстерленд" (2025)

Дві кримінальні династії здатні знищити одна одну, аби лише втримати владу над наркобізнесом. Клани Харріганів та Стівенсонів починають справжню війну у Лондоні. Таке протистояння може стати руйнівним для багатьох людей, тож Гаррі Да Соуз намагається запобігти великій війні кланів. Головний герой шукає баланс між вірністю та своїми принципами.

"Джек Річер" (2022)

Джек Річер — офіцер військової поліції у відставці, який має темне минуле. Він приїздить у невелике містечко Марграйв в той момент, коли там стається жорстоке убивство. Джека затримують, однак чоловік швидко виходить із в'язниці через відсутність доказів проти нього. Річер вирішує проявити свій досвіт та береться за розслідування справи разом з детективом Оскаром Фінлі та офіцером Роско Кончлін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали стали відкриттям 2025 року. Глядачі обрали кращі історії.

Також ми розповідали про те, які фільми про перегони варто подивитися. Вони сподобаються любителям швидкості.