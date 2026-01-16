Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Фільми про перегони — добірка для любителів швидкості та драйву

Фільми про перегони — добірка для любителів швидкості та драйву

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:22
Фільми про автоперегони — 5 видовищних історій
Гонщик сідає в автомобіль. Фото: кадр з відео

Якщо ви шукаєте драйв, емоції й натхнення, то фільми про автоперегони саме для вас. У добірці зібрано кращі стрічки — від класики Формули‑1 до сучасних історій про геймерів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Захопливі фільми про автоперегони

"Шлях до слави: Лянча проти Ауді" (2024)

Два відомі автомобільні концерни, "Лянча" та "Ауді", змагаються за звання кращого. Ця легендарна битва відбувається на Чемпіонаті світу з ралі у 1983 році. Переможе той, хто швидше подолає прокладені маршрути.

"Формула 1" (2025)

Ветеран автоперегонів Сонні Хейс повертається у стрій. Тепер він навчає новачка-вундеркінда Джошуа Пірса. Такий тандем досвіду та амбіцій здатен підкорити світ перегонів.

"Гонка" (2013)

Це історія запеклого суперництва між двома легендарними гонщиками Формули-1 70-х років. Англієць Джеймс Гант та австрієць Нікі Лауда готові на все, аби здобути першість. Під час змагань один з них потрапляє в серйозну аварію, але здаватися не збирається.

"Аутсайдери" (2019)

Компанії "Феррарі" і "Форд" конкурують за те, аби винайти найшвидший у світі автомобіль. Для розробки такої машини Форд залучає до роботи автогонщика Кена Майлса. Саме так з'являється легендарна модель Ford GT40.

"Ґран Туризмо" (2023)

Затятий геймер Янн Марденборо обожнює відеоперегони. Одного разу йому випадає унікальна можливість сісти за кермо реального автомобіля та позмагатися за першість на трасі для перегонів. Однак реальні змагання, на відміну від відеоігор, можуть нести серйозну загрозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми з зимовою атмосферою варто подивитися. Ці стрічки не можна пропустити.

Також ми розповідали про те, які фільми і серіали про надздібності варті уваги. Вони сподобаються любителям фантастики.

авто перегони автомобіль добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації