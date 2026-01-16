Фільми про автоперегони — 5 видовищних історій

Гонщик сідає в автомобіль. Фото: кадр з відео

Якщо ви шукаєте драйв, емоції й натхнення, то фільми про автоперегони саме для вас. У добірці зібрано кращі стрічки — від класики Формули‑1 до сучасних історій про геймерів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Захопливі фільми про автоперегони

"Шлях до слави: Лянча проти Ауді" (2024)

Два відомі автомобільні концерни, "Лянча" та "Ауді", змагаються за звання кращого. Ця легендарна битва відбувається на Чемпіонаті світу з ралі у 1983 році. Переможе той, хто швидше подолає прокладені маршрути.

"Формула 1" (2025)

Ветеран автоперегонів Сонні Хейс повертається у стрій. Тепер він навчає новачка-вундеркінда Джошуа Пірса. Такий тандем досвіду та амбіцій здатен підкорити світ перегонів.

"Гонка" (2013)

Це історія запеклого суперництва між двома легендарними гонщиками Формули-1 70-х років. Англієць Джеймс Гант та австрієць Нікі Лауда готові на все, аби здобути першість. Під час змагань один з них потрапляє в серйозну аварію, але здаватися не збирається.

"Аутсайдери" (2019)

Компанії "Феррарі" і "Форд" конкурують за те, аби винайти найшвидший у світі автомобіль. Для розробки такої машини Форд залучає до роботи автогонщика Кена Майлса. Саме так з'являється легендарна модель Ford GT40.

"Ґран Туризмо" (2023)

Затятий геймер Янн Марденборо обожнює відеоперегони. Одного разу йому випадає унікальна можливість сісти за кермо реального автомобіля та позмагатися за першість на трасі для перегонів. Однак реальні змагання, на відміну від відеоігор, можуть нести серйозну загрозу.

