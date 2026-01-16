Фильмы про автогонки — 5 зрелищных историй

Гонщик садится в автомобиль. Фото: кадр из видео

Если вы ищете драйв, эмоции и вдохновение, то фильмы об автогонках именно для вас. В подборке собраны лучшие ленты — от классики Формулы-1 до современных историй о геймерах.

Увлекательные фильмы об автогонках

"Путь к славе: Лянча против Ауди" (2024)

Два известных автомобильных концерна, "Лянча" и "Ауди", соревнуются за звание лучшего. Эта легендарная битва происходит на Чемпионате мира по ралли в 1983 году. Победит тот, кто быстрее преодолеет проложенные маршруты.

"Формула 1" (2025)

Ветеран автогонок Сонни Хейс возвращается в строй. Теперь он обучает новичка-вундеркинда Джошуа Пирса. Такой тандем опыта и амбиций способен покорить мир гонок.

"Гонка" (2013)

Это история ожесточенного соперничества между двумя легендарными гонщиками Формулы-1 70-х годов. Англичанин Джеймс Хант и австриец Ники Лауда готовы на все, чтобы получить первенство. Во время соревнований один из них попадает в серьезную аварию, но сдаваться не собирается.

"Аутсайдеры" (2019)

Компании "Феррари" и "Форд" конкурируют за то, чтобы изобрести самый быстрый в мире автомобиль. Для разработки такой машины Форд привлекает к работе автогонщика Кена Майлса. Именно так появляется легендарная модель Ford GT40.

"Гран Туризмо" (2023)

Ярый геймер Янн Марденборо обожает видеогонки. Однажды ему выпадает уникальная возможность сесть за руль реального автомобиля и побороться за первенство на гоночной трассе. Однако реальные соревнования, в отличие от видеоигр, могут нести серьезную угрозу.

