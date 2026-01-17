Відео
Найпопулярніший фільм у світі — його дивилися майже усі

Найпопулярніший фільм у світі — його дивилися майже усі

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 21:28
Фільм, що став найпопулярнішим у світі — чим він підкорив глядачів
Дівчина дивиться фільм у кінотеатрі. Фото: Freepik

Найпопулярніший фільм усіх часів — "Аватар". Ця американська науково-фантастична стрічка полюбилася мільйонам глядачів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому "Аватар" став таким популярним

Фільм "Аватар" вийшов у 2009 році, хоча ідея зняти його з'явилася набагато раніше. Джеймс Кемерон почав писати сценарій до фільму в середині 1990-х років. Тоді ж він хотів почати зйомки, але, як зазначав режисер, на той момент ще не існувало технологій, що могли б втілити його бачення картини в реальність.

Після прем'єри стрічка зібрала рекордні понад 2,9 мільярда доларів у світовому прокаті. "Аватар" став найкасовішим фільмом в історії.

Наразі вийшло три частини фільму. Вони всі здобули успіх:

  1. "Аватар";
  2. "Аватар 2: Шлях води";
  3. "Аватар 3: Вогонь і вода".

Фільм здобув шалену популярність, ставши революцією у світі кінематографа. Нові візуальні ефекти, новаторський підхід до використання 3D і анімаційних технологій, точне відтворення деталей та непересічний сюжет одразу ж полюбилися глядачам.

Для створення стрічки вигадали з нуля повноцінну мову та продумали персонажів до дрібниць. Через це "Аватар" став світом, який підкорив кіноманів. Його популярність не зникає навіть через роки.

Автор:
Ксенія Микулець
Автор:
Ксенія Микулець
