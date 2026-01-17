Фільм, що став найпопулярнішим у світі — чим він підкорив глядачів

Дівчина дивиться фільм у кінотеатрі. Фото: Freepik

Найпопулярніший фільм усіх часів — "Аватар". Ця американська науково-фантастична стрічка полюбилася мільйонам глядачів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому "Аватар" став таким популярним

Фільм "Аватар" вийшов у 2009 році, хоча ідея зняти його з'явилася набагато раніше. Джеймс Кемерон почав писати сценарій до фільму в середині 1990-х років. Тоді ж він хотів почати зйомки, але, як зазначав режисер, на той момент ще не існувало технологій, що могли б втілити його бачення картини в реальність.

Реклама

Після прем'єри стрічка зібрала рекордні понад 2,9 мільярда доларів у світовому прокаті. "Аватар" став найкасовішим фільмом в історії.

Наразі вийшло три частини фільму. Вони всі здобули успіх:

Реклама

"Аватар"; "Аватар 2: Шлях води"; "Аватар 3: Вогонь і вода".

Фільм здобув шалену популярність, ставши революцією у світі кінематографа. Нові візуальні ефекти, новаторський підхід до використання 3D і анімаційних технологій, точне відтворення деталей та непересічний сюжет одразу ж полюбилися глядачам.

Для створення стрічки вигадали з нуля повноцінну мову та продумали персонажів до дрібниць. Через це "Аватар" став світом, який підкорив кіноманів. Його популярність не зникає навіть через роки.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми про перегони варто подивитися. Ця підбірка сподобається любителям авто.

Також ми розповідали про те, що вийшов трейлер до фільму "Всі відтінки спокуси".