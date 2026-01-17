Видео
Главная Кино Самый популярный фильм в мире — его смотрели почти все

Самый популярный фильм в мире — его смотрели почти все

Дата публикации 17 января 2026 21:28
Фильм, ставший самым популярным в мире — чем он покорил зрителей
Девушка смотрит фильм в кинотеатре. Фото: Freepik

Самый популярный фильм всех времен — "Аватар". Эта американская научно-фантастическая лента полюбилась миллионам зрителей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему "Аватар" стал таким популярным

Фильм "Аватар" вышел в 2009 году, хотя идея снять его появилась гораздо раньше. Джеймс Кэмерон начал писать сценарий к фильму в середине 1990-х годов. Тогда же он хотел начать съемки, но, как отмечал режиссер, на тот момент еще не существовало технологий, которые могли бы воплотить его видение картины в реальность.

После премьеры лента собрала рекордные более 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате. "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории.

Сейчас вышло три части фильма. Они все получили успех:

  1. "Аватар";
  2. "Аватар 2: Путь воды";
  3. "Аватар 3: Огонь и вода".

Фильм получил бешеную популярность, став революцией в мире кинематографа. Новые визуальные эффекты, новаторский подход к использованию 3D и анимационных технологий, точное воспроизведение деталей и незаурядный сюжет сразу же полюбились зрителям.

Для создания ленты придумали с нуля полноценный язык и продумали персонажей до мелочей. Поэтому "Аватар" стал миром, который покорил киноманов. Его популярность не исчезает даже спустя годы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы о гонках стоит посмотреть. Эта подборка понравится любителям авто.

Также мы рассказывали о том, что вышел трейлер к фильму "Все оттенки соблазна".

кино интересные факты Аватар фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
