Фильм, ставший самым популярным в мире — чем он покорил зрителей

Самый популярный фильм всех времен — "Аватар". Эта американская научно-фантастическая лента полюбилась миллионам зрителей.

Почему "Аватар" стал таким популярным

Фильм "Аватар" вышел в 2009 году, хотя идея снять его появилась гораздо раньше. Джеймс Кэмерон начал писать сценарий к фильму в середине 1990-х годов. Тогда же он хотел начать съемки, но, как отмечал режиссер, на тот момент еще не существовало технологий, которые могли бы воплотить его видение картины в реальность.

После премьеры лента собрала рекордные более 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате. "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории.

Сейчас вышло три части фильма. Они все получили успех:

"Аватар"; "Аватар 2: Путь воды"; "Аватар 3: Огонь и вода".

Фильм получил бешеную популярность, став революцией в мире кинематографа. Новые визуальные эффекты, новаторский подход к использованию 3D и анимационных технологий, точное воспроизведение деталей и незаурядный сюжет сразу же полюбились зрителям.

Для создания ленты придумали с нуля полноценный язык и продумали персонажей до мелочей. Поэтому "Аватар" стал миром, который покорил киноманов. Его популярность не исчезает даже спустя годы.

