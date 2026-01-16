Названо кращі серіали 2025 року — вибір глядачів

Головні герої фільму "Друзі та сусіди". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшло чимало серіалів, що стали улюбленцями глядачів. Деякі стрічки зібрали найбільше схвальних відгуків та позитивних оцінок кіноманів.

Серіали 2025, які сподобалися глядачам найбільше

"Друзі та сусіди" — 7,7/10

Ендрю Купер опиняється у скрутному становищі після розлучення та звільнення з роботи. Аби забезпечити собі багате життя, до якого він звик, чоловік вирішує зайнятися крадіжками. Він грабує будинки багатих сусідів, однак одного разу потрапляє не до того дому.

"Рай" — 7,9/10

Спецагент Ксав'єр Коллінз роками був найвідданішим захисником президента. Він врятував йому життя та очолив елітний підрозділ охорони. Однак коли главу держави знаходять мертвим, Ксав'єр опиняється одним з підозрюваних у вбивсті.

"Відділ нерозкритих справ" — 8,2/10

Детектив Карл вирішує повернутися до розслідування справи, яка мучить його роками. Йдеться про інцидент, в якому його напарник отримав важкі поранення, а інший поліцейський загинув. Поступово головний герой наближається не тільки до розкриття цієї складної справи, а й краще розуміє себе та власні страхи.

"Поділ" — 8,7/10

Одна з компаній розробляє технологію поділу. Вона дозволяє працівникам відокремити особисте життя від роботи. Це нібито має сприяти продуктивності, однак таке втручання у свідомість насправді має іншу мету.

"Коли життя дає тобі мандарини" — 9,1/10

Головні герої Е Сун та Кван Сік живуть у 1950-х — в непростий післявоєнний період. Дівчина мріє стати поетесою та має бойовий характер. Хлопець вірить у справедливість та чесність. Їм доведеться пройти чимало випробувань у житті, аби довести, що справжнє кохання може витримати усе.

