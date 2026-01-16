Відео
Головна Кіно Глядачі обрали кращі серіали 2025 року — добірка

Глядачі обрали кращі серіали 2025 року — добірка

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:11
Названо кращі серіали 2025 року — вибір глядачів
Головні герої фільму "Друзі та сусіди". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшло чимало серіалів, що стали улюбленцями глядачів. Деякі стрічки зібрали найбільше схвальних відгуків та позитивних оцінок кіноманів.

Про це пише "Новий канал".

Серіали 2025, які сподобалися глядачам найбільше

"Друзі та сусіди" — 7,7/10

Ендрю Купер опиняється у скрутному становищі після розлучення та звільнення з роботи. Аби забезпечити собі багате життя, до якого він звик, чоловік вирішує зайнятися крадіжками. Він грабує будинки багатих сусідів, однак одного разу потрапляє не до того дому.

"Рай" — 7,9/10

Спецагент Ксав'єр Коллінз роками був найвідданішим захисником президента. Він врятував йому життя та очолив елітний підрозділ охорони. Однак коли главу держави знаходять мертвим, Ксав'єр опиняється одним з підозрюваних у вбивсті.

"Відділ нерозкритих справ" — 8,2/10

Детектив Карл вирішує повернутися до розслідування справи, яка мучить його роками. Йдеться про інцидент, в якому його напарник отримав важкі поранення, а інший поліцейський загинув. Поступово головний герой наближається не тільки до розкриття цієї складної справи, а й краще розуміє себе та власні страхи.

"Поділ" — 8,7/10

Одна з компаній розробляє технологію поділу. Вона дозволяє працівникам відокремити особисте життя від роботи. Це нібито має сприяти продуктивності, однак таке втручання у свідомість насправді має іншу мету.

"Коли життя дає тобі мандарини" — 9,1/10

Головні герої Е Сун та Кван Сік живуть у 1950-х — в непростий післявоєнний період. Дівчина мріє стати поетесою та має бойовий характер. Хлопець вірить у справедливість та чесність. Їм доведеться пройти чимало випробувань у житті, аби довести, що справжнє кохання може витримати усе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли вийде фільм "Всі відтінки спокуси". Цей український трилер чекають усі.

Також ми розповідали про чотири найбільш захопливі мінісеріали. Їх можна подивитися на Netflix.

