Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Зрители выбрали лучшие сериалы 2025 года — подборка

Зрители выбрали лучшие сериалы 2025 года — подборка

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 17:11
Названы лучшие сериалы 2025 года — выбор зрителей
Главные герои фильма "Друзья и соседи". Фото: кадр из видео

В 2025 году вышло немало сериалов, ставших любимцами зрителей. Некоторые ленты собрали больше всего положительных отзывов и положительных оценок киноманов.

Об этом пишет "Новий канал".

Реклама
Читайте также:

Сериалы 2025 года, которые понравились зрителям больше всего

"Друзья и соседи" — 7,7/10

Эндрю Купер оказывается в затруднительном положении после развода и увольнения с работы. Чтобы обеспечить себе богатую жизнь, к которой он привык, мужчина решает заняться воровством. Он грабит дома богатых соседей, однако однажды попадает не в тот дом.

"Рай" — 7,9/10

Спецагент Ксавьер Коллинз годами был самым преданным защитником президента. Он спас ему жизнь и возглавил элитное подразделение охраны. Однако когда главу государства находят мертвым, Ксавьер оказывается одним из подозреваемых в убийстве.

"Отдел нераскрытых дел" — 8,2/10

Детектив Карл решает вернуться к расследованию дела, которое мучает его годами. Речь идет об инциденте, в котором его напарник получил тяжелые ранения, а другой полицейский погиб. Постепенно главный герой приближается не только к раскрытию этого сложного дела, но и лучше понимает себя и собственные страхи.

"Разделение" — 8,7/10

Одна из компаний разрабатывает технологию разделения. Она позволяет работникам отделить личную жизнь от работы. Это якобы должно способствовать производительности, однако такое вмешательство в сознание на самом деле имеет другую цель.

"Когда жизнь дает тебе мандарины" — 9,1/10

Главные герои Е Сун и Кван Сик живут в 1950-х — в непростой послевоенный период. Девушка мечтает стать поэтессой и имеет боевой характер. Парень верит в справедливость и честность. Им придется пройти немало испытаний в жизни, чтобы доказать, что настоящая любовь может выдержать все.

Напомним, ранее мы писали о том, когда выйдет фильм "Все оттенки соблазна". Этот украинский триллер ждут все.

Также мы рассказывали о четырех самых захватывающих мини-сериалах. Их можно посмотреть на Netflix.

сериал 2025 год подборка зрители фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации