Названы лучшие сериалы 2025 года — выбор зрителей

Зрители выбрали лучшие сериалы 2025 года — подборка
В 2025 году вышло немало сериалов, ставших любимцами зрителей. Некоторые ленты собрали больше всего положительных отзывов и положительных оценок киноманов.
Об этом пишет "Новий канал".
Сериалы 2025 года, которые понравились зрителям больше всего
"Друзья и соседи" — 7,7/10
Эндрю Купер оказывается в затруднительном положении после развода и увольнения с работы. Чтобы обеспечить себе богатую жизнь, к которой он привык, мужчина решает заняться воровством. Он грабит дома богатых соседей, однако однажды попадает не в тот дом.
"Рай" — 7,9/10
Спецагент Ксавьер Коллинз годами был самым преданным защитником президента. Он спас ему жизнь и возглавил элитное подразделение охраны. Однако когда главу государства находят мертвым, Ксавьер оказывается одним из подозреваемых в убийстве.
"Отдел нераскрытых дел" — 8,2/10
Детектив Карл решает вернуться к расследованию дела, которое мучает его годами. Речь идет об инциденте, в котором его напарник получил тяжелые ранения, а другой полицейский погиб. Постепенно главный герой приближается не только к раскрытию этого сложного дела, но и лучше понимает себя и собственные страхи.
"Разделение" — 8,7/10
Одна из компаний разрабатывает технологию разделения. Она позволяет работникам отделить личную жизнь от работы. Это якобы должно способствовать производительности, однако такое вмешательство в сознание на самом деле имеет другую цель.
"Когда жизнь дает тебе мандарины" — 9,1/10
Главные герои Е Сун и Кван Сик живут в 1950-х — в непростой послевоенный период. Девушка мечтает стать поэтессой и имеет боевой характер. Парень верит в справедливость и честность. Им придется пройти немало испытаний в жизни, чтобы доказать, что настоящая любовь может выдержать все.
