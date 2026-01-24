Видео
Боевики с интересным сюжетом — 3 фильма, что достойны внимания

Боевики с интересным сюжетом — 3 фильма, что достойны внимания

Дата публикации 24 января 2026 17:02
Боевики, которые удивят сюжетом — 3 фильма для фанатов этого жанра
Том Харди в роли Гарри Да Соуза в фильме "Гангстерленд". Фото: кадр из видео

Если вы обожаете боевики, но уже устали пересматривать "Крепкий орешек" или "Миссия невыполнима", то не стоит расстраиваться. Эта подборка порадует вас качественными фильмами в жанре экшн с небанальным сюжетом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Боевики с интересным сюжетом

"Первобытная Америка" (2025)

События разворачиваются в Америке в 1850-х. Переселенцы осваивают Дикий Запад, однако это превращается для них в игру на выживание. Мать-одиночка Сара Ровелл вместе со своим маленьким сыном Девином отправляется в сердце хаоса. Во время путешествия женщина попадает в водоворот опасных приключений и новых знакомств, которые меняют ее жизнь.

"Гангстерленд" (2025)

Две криминальные династии способны уничтожить друг друга, лишь бы удержать власть над наркобизнесом. Кланы Харриганов и Стивенсонов начинают настоящую войну в Лондоне. Такое противостояние может стать разрушительным для многих людей, поэтому Гарри Да Соуз пытается предотвратить большую войну кланов. Главный герой ищет баланс между верностью и своими принципами.

"Джек Ричер" (2022)

Джек Ричер — офицер военной полиции в отставке, который имеет темное прошлое. Он приезжает в небольшой городок Марграйв в тот момент, когда там происходит жестокое убийство. Джека задерживают, однако мужчина быстро выходит из тюрьмы из-за отсутствия доказательств против него. Ричер решает проявить свой опыт и берется за расследование дела вместе с детективом Оскаром Финли и офицером Роско Кончлин.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы стали открытием 2025 года. Зрители выбрали лучшие истории.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы про гонки стоит посмотреть. Они понравятся любителям скорости.

сериал боевики подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
