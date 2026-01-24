Які фільми стали найбільш провальними в історії кіно — завдали мільйонних збитків

Героїня фільму "Джон Картер: Між двох світів". Фото: кадр з відео

Деякі фільми не просто не набрали популярність, а принесли колосальні збитки творцям. На їхнє виробництво витратили набагато більше, ніж ці стрічки змогли зібрати у прокаті. Через це їх вважають найбільш провальними в історії кіно.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Реклама

Читайте також:

Які фільми стали найбільш провальними

"Острів головорізів" (1995)

На виробництво цього фільму витратили 98 мільйонів доларів, а якщо враховувати і кошти на маркетинг, то сума перевищить 115 мільйонів доларів. Однак заробив "Острів головорізів" лише 15,7 мільйона доларів. Відтак компанія Carolco Pictures втратила 118 мільйонів доларів та стала банкрутом.

"Джон Картер: Між двох світів" (2012)

Цей науково-фантастичний фільм обійшовся Disney у 263,7 мільйона доларів без урахування реклами. На маркетинг витратили ще близько 100 мільйонів доларів. Заробила стрічка лише половину від суми, яка покрила б вкладення. Візуальна складова та сюжет сподобалися глядачам, однак навіть це не допомогло повернути Disney величезну суму вкладень.

"Брама небесна" (1980)

З урахуванням інфляції сьогодні витрати на зйомки фільму оцінюють у 171 мільйон доларів. Компанія United Artists не змогла повернути і половини коштів, які витратили на зйомки. Фільм став відомим як один із найбільших касових провалів в історії голлівудського кіно.

Нагадаємо, раніше ми писали про серіали, заради яких захочеться стерти пам'ять, аби передивитися ще раз. Сюжет цих стрічок вражає.

Також ми розповідали про те, які детективні мінісеріали варто подивитися. Ця добірка сподобається любителям заплутаних історій.