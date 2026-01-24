Видео
Видео

3 фильма, ставшие самыми провальными в истории кино

3 фильма, ставшие самыми провальными в истории кино

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 21:20
Какие фильмы стали самыми провальными в истории кино — нанесли миллионные убытки
Героиня фильма "Джон Картер: Между двух миров". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы не просто не набрали популярность, а принесли колоссальные убытки создателям. На их производство потратили гораздо больше, чем эти ленты смогли собрать в прокате. Из-за этого их считают самыми провальными в истории кино.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Читайте также:

Какие фильмы стали самыми провальными

"Остров головорезов" (1995)

На производство этого фильма потратили 98 миллионов долларов, а если учитывать и средства на маркетинг, то сумма превысит 115 миллионов долларов. Однако заработал "Остров головорезов" лишь 15,7 миллиона долларов. Поэтому компания Carolco Pictures потеряла 118 миллионов долларов и стала банкротом.

"Джон Картер: Между двух миров" (2012)

Этот научно-фантастический фильм обошелся Disney в 263,7 миллиона долларов без учета рекламы. На маркетинг потратили еще около 100 миллионов долларов. Заработала лента лишь половину от суммы, которая покрыла бы вложения. Визуальная составляющая и сюжет понравились зрителям, однако даже это не помогло вернуть Disney огромную сумму вложений.

"Врата небесные" (1980)

С учетом инфляции сегодня расходы на съемки фильма оценивают в 171 миллион долларов. Компания United Artists не смогла вернуть и половины средств, которые потратили на съемки. Фильм стал известным как один из крупнейших кассовых провалов в истории голливудского кино.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
