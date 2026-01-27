Видео
Україна
Сиквел "Игры престолов" — когда может выйти и что нам покажут

Сиквел "Игры престолов" — когда может выйти и что нам покажут

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 10:03
"Игра престолов" получит сиквел — что покажут в продолжении
Героиня "Игры престолов" Арья Старк. Фото: кадр из видео

Студия HBO готовится выпустить следующий сезон легендарного сериала "Игра престолов". Его могут построить на рассказе о жизни одного из Дома Старков.

Об этом пишет Screenrant.

Читайте также:

Что будет в продолжении "Игры престолов"

Ранее сообщалось о том, что планируется снять продолжение "Игры престолов" с Джоном Сноу. Однако этот сиквел отменили. Вместо этого создатели сериала расскажут историю Арьи Старк. Сейчас сценарий дорабатывается и находится на ранней стадии разработки.

В восьмом сезоне "Игры престолов" Арья сыграла ключевую роль. Она убила Короля Ночи. После этого ее брат Бран стал королем, а Санса — Королевой Севера. В конце концов сама Арья отправилась исследовать неизведанные земли к западу от Вестероса. Вероятно, новый сезон покажет ее путь.

Пока не объявлен актерский состав сиквела. Так же нет точной даты выхода сериала. Поскольку проект находится лишь на этапе обсуждений, если он будет утвержден, то сиквел стоит ожидать не ранее 2027-2028 годов.

Фанатам "Игры престолов" уже натерпится узнать, что же произошло дальше с любимыми героями. Именно поэтому сиквел об Арью Старк может стать одним из самых популярных сериалов последних лет. Поклонникам легендарной франшизы остается лишь надеяться, что этот проект не отменят и таки доведут до конца.

Напомним, ранее мы писали о сериалах от HBO, которые стали культовыми. Это лучшие ленты всех времен.

Также мы рассказывали о том, какие триллеры 2025 года покорили зрителей. Сюжет приятно впечатляет.

сериал Игра престолов продолжение фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
