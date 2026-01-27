Відео
Україна
Головна Кіно Сиквел "Гри престолів" — коли може вийти та що нам покажуть

Сиквел "Гри престолів" — коли може вийти та що нам покажуть

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 10:03
"Гра престолів" отримає сиквел — що покажуть у продовженні
Героїня "Гри престолів" Ар'я Старк. Фото: кадр з відео

Студія HBO готується випустити наступний сезон легендарного серіалу "Гра престолів". Його можуть побудувати на розповіді про життя одного з Дому Старків.

Про це пише Screenrant.

Читайте також:

Що буде у продовженні "Гри престолів"

Раніше повідомлялося про те, що планується зняти продовження "Гри престолів" з Джоном Сноу. Однак цей сиквел скасували. Натомість творці серіалу розкажуть історію Ар'ї Старк. Наразі сценарій допрацьовується та перебуває на ранній стадії розробки.

У восьмому сезоні "Гри престолів" Ар'я зіграла ключову роль. Вона вбила Короля Ночі. Після цього її брат Бран став королем, а Санса — Королевою Півночі. Зрештою сама Ар'я вирушила досліджувати незвідані землі на захід від Вестероса. Ймовірно, новий сезон покаже її шлях.

Наразі не оголошено акторський склад сиквелу. Так само немає точної дати виходу серіалу. Оскільки проєкт знаходиться лише на етапі обговорень, якщо він буде затверджений, то сиквел варто очікувати не раніше 2027-2028 років.

Фанатам "Гри престолів" вже натерпиться дізнатися, що ж сталося далі з улюбленими героями. Саме тому сиквел про Ар'ю Старк може стати одним з найбільш популярніших серіалів останніх років. Шанувальникам легендарної франшизи залишається лише сподіватися, що цей проєкт не скасують й таки доведуть до кінця.

Нагадаємо, раніше ми писали про серіали від HBO, які стали культовими. Це кращі стрічки усіх часів.

Також ми розповідали про те, які трилери 2025 року підкорили глядачів. Сюжет приємно вражає.

серіал Гра престолів продовження кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
