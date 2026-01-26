4 трилери 2025 року, які не можна пропустити — найкращі фільми

Головна героїня фільму "Холодна пастка". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшло чимало гостросюжетних трилерів, які полюбилися глядачам. Серед них є чотири фільми, що гідні особливої уваги. Їх називають кращими стрічками року.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які трилери 2025 року варто подивитися

"Холодна пастка"

Вижити та облаштуватися у штаті Міннесота можуть лише найбільш підготовлені візитери. Тут суворий холод та безпощадна зима. Несподівано у це богом забуте місце приїжджає пара. Місцева жителька Барба дізнається, що нові мешканці тримають у заручницях дівчину. Однак звільнити її не так вже й просто.

"Останній подих"

Під час ремонтних робіт на трубопроводі восени 2012 року стається непередбачувана ситуація. Молодий дайвер-новачок Кріс Лемонс опиняється у смертельній пастці на глибині близько 100 метрів. Команда вирішує ризикнути усім, аби врятувати життя хлопця.

"Едем"

Група ідеалістів прагне почати нове життя якомога далі від цивілізації. Для цього вони селяться на віддаленому острові у Галапагоському архіпелазі. Це місце має стати справжнім раєм для них, однак все псує поява самопроголошеної "баронеси" з двома коханцями. Спокійний острів стає місцем інтриг, маніпуляцій і нерозкритих убивств.

"5 вересня"

У 1972 році на Олімпійських іграх у Мюнхені стається теракт. У заручники потрапляє кілька ізраїльських спортсменів. Знімальна група американського телебачення несподівано змушена вести новинний репортаж замість коментування спортивної події. Журналісти намагаються з'ясувати, що ж відбувається в Олімпійському селищі.

Ці фільми підкорили глядачів непересічним та напруженим сюжетом. Складно відгадати фінал, аж поки його не побачите. Саме тому завершення стрічок приголомшує та дивує.

